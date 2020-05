Volley, in casa Sir Safety Perugia si pensa già al futuro: cinque gli addii

L'emergenza coronavirus ha fatto calare anticipatamente il sipario sulla stagione 2019-2020 della pallavolo italiana ma in casa Sir Safety Conad Perugia si guarda già al futuro e all'allestimento del prossimo roster. Tanti gli addii in una rosa che ha comunque conquistato la vittoria in Supercoppa italiana, l'accesso alla finale di Coppa Italia, il record di 23 vittorie consecutive ed era in piena lotta per la Champions League e lo scudetto.

Prima di affacciarsi alla prossima stagione però la società bianconera rende il giusto tributo a chi ha dato l’anima per la maglia e messo il proprio mattone pesantissimo per il raggiungimento dei grandi traguardi della scorsa stagione ed anche di quelle precedenti. Ecco così che la Sir Safety Perugia "saluta e ringrazia per il grande impegno profuso e per la professionalità sempre dimostrata cinque atleti che non faranno parte della rosa nella prossima stagione. Si parla di Luciano De Cecco (6 stagioni con uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane), di Marko Podrascanin (4 stagioni con uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane), di Sjoerd Hoogendoorn (2 stagioni con una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana), di Tsimafei Zhukouski (1 stagione con una Supercoppa Italiana) e di Robert Taht (1 stagione con una Supercoppa Italiana). Tutti loro, chi per una sola annata e chi diventando negli anni una colonna granitica al PalaBarton, hanno lasciato il segno a Perugia e si sono dimostrati dei veri Block Devils. A tutti loro un sincero in bocca al lupo per il proseguo della carriera".