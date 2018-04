Volley, la Sir Safety spara a vuoto: la Lube rimonta e riapre la finale scudetto

CUCINE LUBE CIVITANOVA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-2

Parziali: 22-25, 24-26, 25-17, 25-23, 15-11

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Christenson 4, Sokolov 24, Candellaro 1, Cester 13, Sander 5, Juantorena 16, Grebennikov (libero), Stankovic 8, Kovar 4. N.e.: Marchisio, Casadei, Milan, Zhukouski. All. Medei, vice all. Camperi.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 3, Atanasijevic 25, Podrascanin 11, Anzani 11, Zaytsev 8, Russell 13, Colaci (libero), Berger, Shaw 1, Ricci. N.e.: Andric, Della Lunga, Cesarini (libero), Siirila. All. Bernardi, vice all Fontana.

Arbitri: Sandro La Micela - Roberto Boris

LE CIFRE – CIVITANOVA: 26 b.s., 5 ace, 44% ric. pos., 30% ric. prf., 58% att., 11 muri. PERUGIA: 20 b.s., 8 ace, 51% ric. pos., 21% ric. prf., 49% att., 9 muri.



Non riesce il colpo alla Sir Safety Conad Perugia. In gara 2 di finale scudetto i Block Devils non capitalizzano il doppio vantaggio iniziale e subiscono la reazione a la rimonta dei padroni di casa della Cucine Lube Civitanova che si porta a casa con merito il match al tie break rimettendo in equilibrio la serie.

Partita dai due volti quella dell’Eurosuole Forum di Civitanova nella quale Perugia, seguita da almeno quattrocento tifosi, mostra la sua faccia migliore, efficace in battuta, molto concreta in attacco, coriacea e determinata. Poi dal terzo parziale esce Civitanova che trova in Kovar e soprattutto Stankovic (4 su 4 in attacco e 4 muri vincenti) gli uomini giusti dalla panchina. È decisivo il quarto set nel quale i Block Devils scappano via con un turno mortifero al servizio di Atanasijevic (9-15). Ma i padroni di casa non mollano, rientrano punto dopo punto e lo chiudono 25-23 prendendo poi l’entusiasmo per il successivo tie break condotto dall’inizio alla fine.

Mastica amaro Perugia a cui non bastano i 25 punti di Atanasijevic (7 gli ace dell’opposto serbo) e le prove importanti al centro di Anzani e Podrascanin (entrambi in doppia cifra con 11 punti a testa).

È importante ora in casa bianconera trasformare la rabbia per l’occasione non sfruttata in energia positiva. Il brutto, ma anche il bello, dei playoff è proprio questo, c’è subito un’occasione per rifarsi. E l’occasione arriva molto presto perché sabato sera, in un PalaEvangelisti che sarà il solito catino ribollente, c’è una cruciale gara 3. Lorenzo Bernardi ed i ragazzi, smaltita la delusione di stasera, la prepareranno certamente con cura ed attenzione, facendo tesoro degli errori commessi inc gara 2 e sapendo di poter contare sull’apporto dei Sirmaniaci e di tutto il pubblico di casa. Non basterà ovviamente, ci vorranno una reazione caratteriale (gli occhi giusti, come si suol dire) ed una prova di spessore sotto il profilo tecnico.