Volley Superlega, è ufficiale: il calendario delle partite della Sir Safety Perugia, nuova data per la Coppa Italia

Comincia dal palazzetto dello Sport di Cisterna di Latina, casa della Top Volley, il nuovo lungo viaggio della Sir Safety Conad Perugia.

Stilati stamattina a Salsomaggiore, a chiusura della tre giorni del Volley Mercato, i calendari del 75° campionato di Superlega Credem Banca durante l’evento “La Prima Battuta”, condotto dal giornalista di Raisport Alessandro Antinelli di fronte ad una numerosa platea ed a tutte le più alte cariche istituzionali e societarie. Presente ovviamente al gran completo la Sir Safety Conad Perugia con il presidente Gino Sirci, che ha ritirato il gonfalone per la vittoria della Coppa Italia della passata stagione, accompagnato dal direttore sportivo Stefano Recine, dal direttore generale Bino Rizzuto e dal direttore tecnico Goran Vujevic.

Definito il percorso dei Block Devils di Vital Heynen che, come nella passata stagione ma a campi invertiti, parte domenica 20 ottobre in casa della formazione pontina. Un cammino omogeneo e certamente impegnativo quello dei bianconeri che avrà il suo culmine nelle ultime tre giornate con le sfide, tutte consecutive, con i campioni in carica della Cucine Lube Civitanova, con la Leo Shoes Modena e con l’Itas Trentino. Tra le date da cerchiare in rosso al PalaBarton il 15 dicembre con la Sir che ospita Modena, il 15 marzo quando arriva Civitanova ed il 29 marzo con la supersfida con Trento.

Cambia invece la programmazione della Del Monte®Supercoppa Italiana che, a differenza degli anni scorsi, non sarà l’happening al campionato, ma si disputerà giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre a Civitanova Marche con le due semifinali che saranno Civitanova-Modena e con i Block Devils opposti invece a Trento.

Block Devils che dovranno poi cercare di difendere la Del Monte®Coppa Italia con formula che prevede l’accesso ai quarti di finale (in programma il 22-23 gennaio) per le prime otto del girone di andata, con la Final Four nel weekend del 22 e 23 febbraio.

Sul calendario il commento di Stefano Recine: “Il calendario ci ha riservato un inizio che ci prepara bene per la Supercoppa. Avremo tutti i big match nelle ultime tre giornate e sarà certamente un periodo importante. Ma penso che il calendario non vada mai discusso, la cosa importante è come lo saprà interpretare la squadra. Tutti i team di Superlega si sono molto rinforzati, ogni giornata avrà le sue insidie ed andrà giocata al massimo senza fare tante valutazioni”.