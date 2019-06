Volley Superlega, scontro Sir Safety-Bernardi dopo l'addio. La società: "Prenderemo provvedimenti"

Addii e polemiche. Anzi, addii e scontri al calor bianco. Lorenzo Bernardi lascia Perugia e annuncia il tutto via Facebook: "Così ha deciso la società, è un giorno pieno di lacrime". Ma per la Sir Safety è tutta un'altra storia, evocata con una nota ufficiale che parla di "condotte che possono comportare gravi conseguenze" e "provvedimenti", oltre alla richiesta di "giustificazioni secondo quanto richiesto" da parte dello stesso Bernardi.

In sintesi: un divorzio quantomeno burrascoso tra il tecnico del triplete e Perugia. Ecco la nota ufficiale della società: "In riferimento alle dichiarazioni rilasciate agli organi di comunicazione da parte di Lorenzo Bernardi e del suo entourage, cui non rispondiamo, la società informa i tifosi che a quest’ultimo sono state formalmente elevate specifiche e puntuali contestazioni in ordine a condotte tenute prima e dopo la fine del campionato che, riscontrabili sulla base di chiari elementi acquisiti, possono comportare gravi conseguenze. Siamo in attesa che Bernardi dia le proprie giustificazioni secondo quanto richiesto: all’esito dell’iter di contestazione, verrà data comunicazione dei provvedimenti adottati".