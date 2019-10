Volley Superlega, la prima al PalaBarton: Sir Safety Perugia-Allianz Milano, le probabili formazioni

Luci al PalaBarton. Tutto pronto per l’esordio casalingo della Sir Safety Conad Perugia che affronta domani sera l’Allianz Milano per l’anticipo della giornata di andata di Superlega. Si comincia alle 20:30 con apertura della biglietteria alle ore 16:00 e con Perugia, attesa da due match casalinghi molto ravvicinati (domenica 27 i bianconeri saranno ancora di scena a Pian di Massiano contro Verona per la seconda giornata), che cerca il secondo sorriso stagionale e, dopo la vittoria al tie break a Latina di domenica scorsa, il primo successo pieno da tre punti.

Heynen ed il suo staff prepareranno oggi e nella rifinitura di domattina gli ultimi accorgimenti in vista del match. Il tecnico belga ha tutta la rosa a disposizione e probabilmente deciderà solo all’ultimo l’assetto da mandare in campo inizialmente.

Un possibile starting seven bianconero potrebbe essere quello collaudato con De Cecco ed Atanasijevic in diagonale, Ricci e Podrascanin centrali, Leon e Lanza schiacciatori e Colaci libero.

Dall’altra parte della rete una Milano che punta ad inserirsi tra le magnifiche quattro del campionato. Il nuovo tecnico Piazza deve fare a meno del centrale azzurro Piano, ai box per problemi fisici, e molto probabilmente proporrà inizialmente gli stessi sette che hanno vinto nella prima giornata il derby con Monza. Quindi l’azzurro Sbertoli in regia, l’opposto olandese Abdel Aziz in diagonale, lo sloveno Kozamernik e l’ex Alletti al centro, l’altro ex Petric ed il francese Clevenot in posto quattro con Pesaresi re della seconda linea.

Pericolo pubblico numero uno certamente Abdel Aziz, atleta di grande qualità in attacco ed al servizio. Ma attenzione anche alla coppia di martelli Petric-Clevenot molto equilibrata e completa con Clevenot in particolare giocatore dall’ampio repertorio di colpi, ed a Kozamernik, centrale bravo a muro e con un servizio flot sempre molto insidioso.

I Block Devils dovranno dimostrare qualche passo in avanti rispetto al match di domenica. Sarà importante trovare qualità dai nove metri e mettere quindi pressione fin dalla battuta all’avversario per poter poi lavorare con profitto nella correlazione muro-difesa.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-Ricci, Leon-Lanza, Colaci libero. All. Heynen.

ALLIANZ MILANO: Sbertoli-Abdel Aziz, Alletti-Kozamernik, Petric-Clevenot, Pesaresi libero. All. Piazza.

Arbitri: Marco Zavater – Frederick Moratti