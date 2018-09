Sir Safety a caccia della Supercoppa, aperta la prevendita dei biglietti: il calendario delle gare

Parte la macchina organizzativa per la Del Monte Supercoppa 2018. La prestigiosa Final Four è in programma sabato 6 e domenica 7 ottobre al palazzetto dello sport di Perugia e mette in palio il primo trofeo stagionale con i padroni di casa della Sir Safety Conad Perugia, detentori del trofeo stesso, che dovranno difendersi dagli attacchi della Cucine Lube Civitanova, della Azimut Leo Shoes Modena e della Itas Diatec Trentino.

I biglietti per la Del Monte® Supercoppa sono disponibili con la formula dell’abbonamento valido per l’intera due giorni.

La prevendita apre oggi, mercoledì 19 settembre, alle ore 11:30 ed inizialmente in esclusiva per gli abbonati alla stagione 2018-2019 della Sir Safety Conad Perugia che potranno acquistare l’abbonamento per la Del Monte® Supercoppa online su vivaticket.it (tramite sigillo fiscale del proprio nuovo abbonamento), nei punti vendita abilitati vivaticket della provincia di Perugia e presso l’Outlet della Sir Safety System fino alla mezzanotte di martedì 25 settembre.

Da mercoledì 26 settembre alle ore 12.00 aprirà la prevendita libera e sarà possibile acquistare l’abbonamento per la due giorni online su www.vivaticket.it , nei punti vendita abilitati vivaticket e presso l’Outlet della Sir Safety System.

Per trovare il punto vendita vivaticket può vicino basta recarsi su https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv e selezionare la provincia di interesse. Sarà possibile acquistare abbonamenti validi per Semifinali e Finali della Del Monte® Supercoppa nei seguenti settori: Tribuna EST – Tribuna OVEST (intero 70,00 euro, ridotto 65,00 euro). II° Anello EST – II° Anello OVEST – Curva San Marco (intero 40,00 euro, ridotto 35,00 euro)

Costo di prevendita: 3,00 euro Il ridotto è riservato agli Under 14. I bambini da 0 a 3 anni potranno usufruire dell’ingresso libero, ma non avranno il posto a sedere.