Volley, Sir Safety al lavoro per la prossima di Superlega dopo lo stop di 20 giorni. Allenamento con la Consar Ravenna

Doppia seduta di lavoro per la Sir Safety Conad Perugia in vista del prossimo impegno di Superlega. In attesa del rientro di Podrascanin ed Atanasijevic, il gruppo capitanato da Luciano De Cecco prosegue a ritmo frenetico l’attività al PalaBarton verso la trasferta di giovedì 16 gennaio a Verona.

È necessario riprendere prontamente il ritmo di gioco dopo venti giorni senza match ufficiali. In quest’ottica era stata organizzata la due giorni di lavoro con lo Skra Belchatow ed in quest’ottica è in programma sabato pomeriggio, 11 gennaio, a partire dalle 16.30, un allenamento congiunto nell’impianto di Pian di Massiano (ingresso libero) con la Consar Ravenna, attuale ottava forza della Superlega.

Sarà un’altra occasione per i Block Devils per rodare i propri meccanismi di gioco e per riprendere confidenza con i fondamentali tecnici di squadra contro un avversario di ottimo livello come la formazione di coach Bonitta che verrà al PalaBarton senza i propri nazionali. Saranno infatti assenti per via delle qualificazioni olimpiche l’opposto canadese Vernon-Evans, lo schiacciatore olandese Ter Horst, il centrale cubano Alonso, l’altro posto tre bulgaro Grozdanov ed il libero sloveno Kovacic.

Perciò, se Heynen dovrebbe presentare inizialmente De Cecco ed Hoogendoorn in diagonale, Ricci e Russo centrali, Leon ed uno tra Plotnytskyi e Lanza in posto quattro e Colaci libero, Bonitta dovrebbe rispondere al via con Saitta al palleggio, Stefani opposto, Cortesia e Bortolozzo centrali, Cavuto e Lavia schiacciatori e Marchini libero.