Volley, Sir a Bologna per difendere la coccarda della Coppa Italia: c'è Modena in semifinale

Tutto pronto all’Unipol Arena di Bologna per la Final Four della Del Monte®Coppa Italia con la Sir Safety Conad che affronta oggi la Leo Shoes nella seconda semifinale. Si comincia alle 18:30. Circa novecento i Sirmaniaci al seguito.

“È un weekend molto importante, atteso da tutti, dove arrivano quattro grandi squadre che hanno ognuna il 25% di possibilità di portarsi il trofeo a casa. La semifinale con Modena sarà molto dura e difficile contro un avversario in gran forma e con tanti grandi giocatori in rosa. Noi ci proveremo, arriviamo bene a questo appuntamento, il nostro focus e la nostra concentrazione sono tutti sulla gara di oggi”.

Così il capitano della Sir Safety Conad Perugia Luciano De Cecco alla vigilia del weekend che mette in palio il secondo trofeo della stagione.

È partita venerdì alla volta di Bologna la spedizione bianconera per difendere la coccarda tricolore conquistata lo scorso anno proprio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte del capoluogo emiliano. Sarà ancora grande spettacolo in campo e sugli spalti, in un ambiente bellissimo e gremito di pubblico con i Block Devils in campo domani nella seconda delle due semifinali contro la Leo Shoes Modena, match preceduto dal primo atto della Final Four con la sfida, alle 16, tra Cucine Lube Civitanova ed Itas Trentino. Le stesse semifinali dello scorso anno con la copertura totale dell’evento delle telecamere di Raisport. Le quattro grandi a caccia della finalissima di domenica.

“Questa Final Four è un momento dell’anno dove le grandi squadre sono tutte insieme una contro l’altra, la Coppa Italia rappresenta un trofeo importante per la nostra stagione”, il pensiero di coach Vital Heynen. “Sarà certamente molto difficile, a cominciare dalla semifinale contro Modena, una squadra che gioca molto bene in questo periodo. Come sempre, nei match contro le grandi squadre, si parte con 50% di possibilità a testa. Sarà una gara dove le piccole cose faranno la differenza, noi abbiamo lavorato molto sul muro-difesa e vogliamo vedere se funzionerà contro una squadra forte fisicamente come Modena”.

Si prepara anche l’esodo del popolo dei Sirmaniaci. Tantissimi, circa novecento, i supporters bianconeri al seguito dei ragazzi per garantire alla squadra il loro incondizionato apporto dagli spalti.