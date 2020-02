Volley, la Sir Safety Conad Perugia blinda Colaci: il libero azzurro rinnova fino al 2022

Doppia festa per i tifosi della Sir Safety Conad Perugia, che dopo il successo per 3-1 contro il erva VArsavia in Champions League esultano anche per un importante rinnovo. La società del presidente Gino Sirci ha infatti conunicato di aver raggiunto l'accordo con Massimo Colaci che sarà il libero dei bianconeri ancora per altre due stagioni.

Prolungamento fino al 2022 dunque per il padrone della seconda linea bianconera e della nazionale italiana. Un prolungamento fortemente voluto dalla società e dal giocatore, personaggio carismatico in campo e fuori, professionista esemplare, uno dei leader indiscussi dello spogliatoio, una guida per i più giovani e soprattutto atleta di assoluta affidabilità sia in ricezione che in difesa.

Esulta il popolo perugino del volley. Sì, perché Max è anche uno degli idoli del PalaBarton, capace di esaltare i 'Sirmaniaci' e tutto il palazzetto di Pian di Massiano con la sua carica agonistica ed i suoi tuffi acrobatici in campo e uomo di grande spessore quando sveste maglietta e pantaloncini, sempre disponibile per una parola, un autografo o una foto con i tifosi.

Tredici stagioni e più di quattrocento partite nella massima serie per Colaci, nato nel Salento trentacinque anni fa (spegnerà le candeline proprio domani, 21 febbraio), e un palmares incredibile sia con i club (4 Scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 Champions League e 3 Mondiali per Club) sia con la maglia della nazionale italiana (medaglia d’argento alle Olimpiadi, alla Coppa del Mondo ed alla Grand Champions Cup, medaglia di bronzo agli Europei ed alla World League). Ma soprattutto una storia incredibile con Perugia che, dal giorno del suo arrivo, ha messo in bacheca già cinque trofei in due anni e poco più.

E oggi pomeriggio (20 febbraio), nella conferenza stampa pre Final Four di Coppa Italia (ore 15:45) nella sala conferenze del PalaBarton, proprio Max racconterà le sue emozioni e le sue sensazioni per il rinnovo con i Block Devils! Quelle del pubblico perugino sono facili da immaginare. Perché, come canta la curva dei Sirmaniaci dopo una sua grande giocata in seconda linea, “Max Colaci ce l’abbiamo (ancora) noi”!