Presentata la Supercoppa 2018: il grande volley protagonista al PalaBarton: le date e le squadre

Presentata ufficialmente a Palazzo Donini la Del Monte Supercoppa che sabato 6 e domenica 7 ottobre vedrà protagoniste al Pala Barton di Perugia Sir Safety Conad Perugia, Cucine Lube Civitanova, Azimut Leo Shoes Modena e Itas Trentino.

Ha fatto gli onori di casa l’Assessore Regionale Antonio Bartolini, che ha portato il saluto della Amministrazione dell’Umbria e ha dato il benvenuto agli ospiti, sottolineando quanto lustro porterà alla città e alla Regione la Del Monte® Supercoppa.

“Il lustro è anche della Sir – ha detto l’Assessore -, col grande lavoro dell’annata passata del Presidente Sirci, della squadra e del suo staff. La Sir è il nostro orgoglio e il fatto che ci consenta di portare qui la Del Monte® Supercoppa, nella nostra terra, porta visibilità, dopo il periodo brutto del terremoto che abbiamo passato. La Supercoppa ci aiuta a far vedere la nostra terra: viva, bella e ospitale”.

Gino Sirci, Presidente della Sir Safety Conad Perugia, spiega: “È un po’ strano essere qui oggi, perché ieri presentavamo proprio qui la nostra nuova squadra e oggi viviamo una seconda giornata per festeggiare l’organizzazione della Supercoppa insieme alla Lega Pallavolo Serie A”.

“Mi piace stare qui insieme a voi e presentare con Massimo Righi, da organizzatore, un evento che dà lustro alla città ma che soprattutto dice che Perugia, nel secondo sport Nazionale per tesserati, è una delle quattro squadre più forti d’Italia. Perugia, a parte nel volley femminile, non ha vinto molto. Siamo un polo dello sport, e lo sport è politica, comunicazione, business. Rappresentare la città nello sport mi suggerisce che non possiamo fermarci. Vogliamo emergere, dimostrare che siamo bravi e che anche in una città di Provincia si può fare le cose in grande. La Sir non sono solo io, siamo un polo economico di sponsor che investe nella pallavolo. I complimenti sono per quelle aziende che mi seguono, perché hanno creato dignità sportiva per tutta la città e per la Regione intera. Questo è il primo step, ma ci dovranno essere altre tappe: aspettiamo un palasport allargato nella capienza. Se pensate che abbiamo 250 tifosi, fra i nostri Sirmaniaci, che arrivano dal nord Italia e non sono del posto, significa che stiamo seminando a livello nazionale con simpatia ed educazione”.

Lorenzo Bernardi, allenatore della Sir Safety Conad Perugia, introducendo l’aspetto tecnico. spiega: “Esser qui è prima di tutto un riconoscimento alla Società, a quello che ha fatto. Abbiamo avuto la priorità per l’organizzazione grazie alla vittoria dello Scudetto. Se mi guardo indietro, mi ero prefissato alcuni dei risultati ottenuti. Alcuni, sottolineo, perché ho ancora tante ambizioni: sono felice di avere fatto parte di un gruppo che ha scritto il suo nome in grassetto nella pallavolo internazionale. Ci ricordano per la nostra stagione appena trascorsa e per l’organizzazione della Champions League a Roma; ora vogliamo continuare a scrivere il futuro. Non mi meraviglierei che vedessimo qua valori diversi, magari chi vince arriverà quarto in Regular Sesason, perché i giocatori sono appena arrivati, e questo è così per tutti. I problemi del calendario internazionale sono noti: ci sono atleti, e non macchine, che hanno finito di giocare domenica, e per questo mi aspetto grande equilibrio. Tutti scenderanno in campo per batterci, abituiamoci a dormire con il rumore degli avversari nelle orecchie”.

Infine l’Amministratore Delegato di Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi: “Ringraziamo la Regione per l’ospitalità di oggi e la Società di Gino Sirci che collabora con noi per costruire tutto questo, insieme alla Federazione regionale e territoriale. La FIPAV ci lascia in eredità una bella onda dopo questo Mondiale, ora tocca a noi protrarla nei mesi a venire. A Perugia giocheranno per la Del Monte® Supercoppa quattro Club che rappresentano la storia della nostra pallavolo degli ultimi 11 anni: degli ultimi 33 trofei, ben 26 sono stati vinti da questi quattro Club. A livello di Club non si può offrire nulla di così bello sul pianeta: non è proponibile negli altri Campionati.. La prevendita va a gonfie vele, siamo nella direzione giusta, programmando e lavorando. Ringraziamo anche Giacomo Sintini, che vedo qui in prima fila, che con la sua Associazione sarà partner della Lega anche in questa Supercoppa”.