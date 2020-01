Volley, Perugia si tiene il suo opposto: "Magnum" Atanasijevic rinnova per altri due anni

La maglia numero 14 sarà ancora di “Magnum” fino al 2022. La Sir Safety Conad Perugia ha raggiunto l’accordo con Aleksandar Atanasijevic: rinnovo per le prossime due stagioni.

Dopo la conferma di Leon di inizio settimana, un altro grande colpo della società bianconera che si tiene stretto l’uomo simbolo della crescita di Perugia nel gotha della pallavolo italiana ed internazionale.

"Esulta il popolo del volley perugino - scrive la Sir in una nota - che potrà ancora emozionarsi e gioire vedendo sul taraflex del PalaBarton il proprio indiscusso idolo. Sì, perché Atanasijevic, Bata per tutti qui, è senza dubbio l’atleta che più di tutti incarna la pallavolo a Perugia, una guida, un capo popolo, uno di quei personaggi che ti entrano nel cuore non solo per le clamorose qualità tecniche, ma anche per quelle umane e per quel sorriso stampato sempre in viso".

Quarto rinnovo consecutivo per Atanasijevic, arrivato alla Sir da giovanissimo nel 2013, e che, con i prossimi due anni, arriverà a nove stagioni in maglia bianconera.

"È un rinnovo voluto da tutti. Dalla società, che ben conosce il valore del giocatore. Dallo stesso Bata, legatissimo alla squadra ed alla città. Da tutto l’ambiente", prosegue la Sir.

“Siamo veramente felici - spiega raggiante il presidente Sirci - di aver confermato un ragazzo stupendo come Alek, un grande personaggio che ha sempre dimostrato il suo attaccamento alla maglia e che è stato l’identità, l’interprete e la punta di diamante di quel progetto e di quel percorso intrapresi con il suo arrivo che ci ha portato ad essere una delle prime squadre italiane ed europee. La conferma di Bata è certamente una bellissima notizia per i nostri tifosi e credo in generale per gli appassionati di pallavolo. Penso che veder giocare un atleta di questo talento nel campionato italiano, un giocatore che sta in campo con grande entusiasmo e solarità e che offre sempre tanto spettacolo, faccia piacere e sia nell’interesse di tutti. L’accordo raggiunto con grande gioia è per i prossimi due anni. La lunga storia Perugia-Atanasijevic dunque continua e spero siano due anni coronati da grandi successi perché per noi tenere Bata vuol dire cercare di avere successo”.

Quasi quattromilatrecento punti da quando è in Italia, oltre quattrocento ace (festeggiati pochi giorni fa), uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, il premio di Mvp nella Coppa Italia 2018 e nella Superlega 2017-2018, miglior realizzatore del campionato italiano nelle stagioni 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016, miglior opposto nella Champions 2017, primo tra i giocatori stranieri in attività per numero di punti realizzati in Italia. Impressionante il ruolino di marcia di Atanasijevic, capace di scrivere le pagine più importanti nella storia della società e pronto fin da ora a scriverne di ulteriori.