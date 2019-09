Volley maschile, ancora un settimana di lavoro per la Sir prima degli Europei. Il baby Bartolini in nazionale Allievi

Al via una nuova settimana di preparazione per la Sir Safety Conad Perugia. I tre Block Devils che dal 22 agosto lavorano al PalaBarton, cioè Ricci, Piccinelli e Zhukouski, si sono ritrovati lunedì mattina, 9 settembre, presso la sala pesi dell’impianto di Pian di Massiano per una seduta di lavoro fisico, mentre nel pomeriggio è in programma l’allenamento tecnico. Il programma settimanale seguirà quello della settimana scorsa con doppie sedute tutti i giorni eccetto il mercoledì e fine settimana di scarico e di riposo.

Intanto, dopo tanti raduni, è arrivata finalmente la settimana che porta all’inizio degli Europei, manifestazione che vede ai nastri di partenza ben nove giocatori bianconeri più ovviamente il tecnico Vital Heynen.

Pool A a Montpellier in Francia per i tre azzurri Colaci, Lanza e Russo con l’Italia che cercherà il pass per gli ottavi di finale (passano le prime quattro di ogni raggruppamento) contro Bulgaria, Grecia, Portogallo (avversario dell’esordio il 12 settembre), Romania ed i padroni di casa della Francia.

Pool B invece per la Serbia di Atanasijevic e Podrascanin (con in panchina l’ex allenatore bianconero Boban Kovac) che giocherà la prima fase in Belgio a Bruxelles contro i padroni di casa, la Germania (avversario dell’esordio il 13 settembre), la Slovacchia, la Spagna e l’Austria.

Tanti derby bianconeri poi ci saranno nella Pool D di stanza a Rotterdam in Olanda con gli “Orange” padroni di casa di Hoogendoorn, la Polonia di Heynen e Leon, l’Ucraina di Plotnytskyi e l’Estonia di Taht. Completano il “sestetto” Repubblica Ceca e Montenegro. Sfide in salsa perugina saranno Estonia-Polonia il 13, Ucraina-Olanda il 14, Olanda-Polonia il 15, Estonia-Olanda il 17, Ucraina-Estonia il 18 e Polonia-Ucraina il 19 settembre.

Dall’altra parte dell’oceano infine al via il Sudamericano per l’Argentina di De Cecco che dal 10 al 14 in Cile scenderà in campo nel girone A contro Brasile, Colombia (avversario dell’esordio domani) ed Ecuador mentre nel girone B si scontreranno Cile, Venezuela, Perù e Bolivia.

Settore giovanile, Diego Bartolini in Nazionale Allievi

Convocazione in nazionale allievi per il giovane classe 2005 Diego Bartolini, atleta da quest’anno in forza al settore giovanile della Sir Safety Perugia in virtù dell’accordo di collaborazione stipulato per il giovanile con la Monini Spoleto. Il giovanissimo centrale spoletino di 195 cm, che farà parte della serie C di coach Piacentini e dell’under 18 bianconera, ha ricevuto la chiamata, su segnalazione del direttore tecnico delle nazionali giovanili Julio Velasco, per uno stage che si terrà da oggi a giovedì 12 settembre presso il centro sportivo di preparazione olimpica di Roma.