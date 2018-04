Volley - Perugia spaziale: è della Sir Safety la gara 1 di finale scudetto

È della Sir Safety Conad Perugia gara 1 di finale scudetto! In uno scenario da sogno, con i Sirmaniaci scatenati e con il muro bianco di tutto il pubblico perugino a fare un tifo assordante, i Block Devils sconfiggono 3-1 la Cucine Lube Civitanova e si portano avanti 1-0 nella serie che assegna il tricolore.

È una Perugia spaziale quella di stasera! Spaziale perché, a soli tre giorni distanza da un match importante come quello di giovedì contro Trento, i ragazzi di Lorenzo Bernardi mettono in campo una prestazione solida dal punto di vista tecnico, con battuta ed attacco che girano a dovere e limitando al massimo, con l’eccezione del secondo set, gli errori diretti.

Ma spaziale soprattutto perché in campo si è vista una squadra determinata, aggressiva, quasi rabbiosa a tratti ed animata da una grande voglia di vincere. La stessa del proprio tecnico. La serie è ovviamente lunga e già mercoledì a Civitanova in gara 2 le difficoltà non mancheranno di certo. Ma Perugia c’è, con il cuore e con la testa prima anche con le gambe e con le braccia.

Eccome se c’è! Con De Cecco ad ispirare in cabina di regia, con Atanasijevic, 20 punti ed una furia in attacco, con Zaytsev eccezionale uomo a tutto campo (3 ace, 2 muri, ricezione puntuale e tanti attacchi vincenti). E poi con Russell che la prende dove pochi possono osare, con Podrascanin ed Anzani (4 muri per il centrale comasco) che si tirano su le maniche al centro della rete per fare un prezioso lavoro, con Colaci che non ne vuole proprio sapere di farla cadere.

Questa è stata Perugia stasera, più forte anche di un sontuoso Juantorena (22 palloni vincenti con il 65% in attacco e capace da solo di rimettere in carreggiata i suoi nel quarto set con quattro punti consecutivi dal 21-16 al 21-20) .Questa è Perugia e questo è il suo pubblico, coinvolgente, incontenibile, spettacolo nello spettacolo. Si è appena cominciato nella strada che porta al tricolore, sia chiaro. Ma Perugia ha fatto un primo passo spaziale!