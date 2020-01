Volley, i giovani talenti dell'Umbria Volley lab protagonisti alla Moma Winter Cup di Modena

Grande battaglia alla Moma Winter Cup 2019 di Modena per le ragazze dell’Umbria Volley Lab Bartoccini Gioiellerie.

Il progetto sportivo, nato nell'estate 2019 al momento coinvolge le società School Volley Perugia, Officina Volley Terni ed Ikuvium Gubbio (settore pallavolo) con la finalità di migliorare ancora di più la qualità dei rispettivi settori giovanili, in questa ottica sono previste iniziative ed eventi che coinvolgeranno i giovani delle tre società attraverso l’organizzazione di stage, ritiri, manifestazioni, tornei e ogni altra attività ritenuta utile al miglioramento e alla crescita dei propri atleti.

La selezione delle 14 atlete tra le tre società ha infatti preso parte al torneo sotto il nome di Bartoccini Umbria Volley Lab visto il contributo di Bartoccini Gioiellerie per la partecipazione alla Moma Winter Cup 2019.

Il torneo giovanile di pallavolo più prestigioso d’ Europa svoltosi il 27, 28 e 29 dicembre a Modena.

I tanti atleti provenienti da Europa e Cina sono stati impegnati in incontri per le categorie Under 14, Under 16 e Under 18, sia maschile che femminile.

Le ragazze del consorzio Umbria Volley Lab hanno dato il massimo ed incontro dopo incontro, si sono qualificate in semifinale dove hanno affrontato e ceduto, lottando però fin in fondo, alla Lupi Estintori di San Miniato vincitrice poi della finale 1° - 2° posto al PalaPanini per la categoria Under 16 femminile.

Nella finale per il 3°- 4° posto, dopo un match equilibrato e combattuto punto su punto, la piemontese Balamunt ha avuto la meglio sulle ragazze umbre che hanno quindi terminato la manifestazione conquistando il quarto posto.

Grandissima soddisfazione per tutte le ragazze, per i tecnici e i dirigenti di School Volley Perugia Asd, Officina Volley Terni e Ikuvium Polisportiva Gubbio.

Questa prima partecipazione al prestigioso torneo combattuto all’ombra della Ghirlandina ha messo in luce il fatto che il Progetto Umbria Volley Lab voluto e portato avanti dalle tre società umbre sta andando nella giusta direzione.