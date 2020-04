Volley femminile, campionato concluso anche per la 3M Perugia: "Grazie ad atleti, dirigenti, famiglie e a chi ci ha sostenuto"

Dopo la decisione della la Fipav, di concerto con Coni e con le autorità governative, che ha optato per la conclusione anticipata e definitiva di tutti i campionati pallavolistici di ogni serie e categoria, Pallavolo Perugia si allinea e pone fina alla stagione sportiva in corso. Una decisione inevitabile, arrivata dopo il consiglio che la dirigenza ha effettuato via Skype.

“L’emergenza sanitaria in corso – fa sapere la società perugina – e quanto disposto dagli organi federali, ci pone nella condizione di concludere anticipatamente la stagione. Rivolgiamo un caro saluto a tutte le componenti, dirigenti, tecnici, atleti e famiglie, che anche in questa stagione hanno fornito un contributo importante alla causa. Un ringraziamento a tutti gli sponsor che ci hanno accompagnato in questa stagione, con particolare riferimento alla 3M, azienda che ha sposato il progetto della prima squadra di B1”