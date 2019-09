Volley, doppio ko in amichevole per la Faroplast Perugia. Coah Farinelli: "Serve più carattere"

Luci ed ombre nelle prime due amichevoli della Faroplast Perugia di Roberto Farinelli e Andrea Giovi, che il 19 settembre si è misurata contro una formazione di B1 come la Pallavolo Perugia (1-3: 20-25 22-25 25-16 18-25) e una settimana contro Ponte Felcino (1-3: 23-25, 22-25, 19-25, 25-12), diretta concorrente nel girone G. Ma al di là dei valori tecnici in campo sono state due sconfitte diverse per come sono maturate: “Contro Pallavolo Perugia ci siamo presentati in buone condizioni – spiega coach Farinelli -, giocando per ampi spazi a livello di una formazione in costruzione, ma di caratura superiore. La differenza, a nostro sfavore, l'ha sicuramente fatta il muro. Noi abbiamo dato prova di compattezza, assistenza e continuità. caratteristiche che sono mancate completamente nella seconda uscita stagionale. Ponte Felcino invece si è dimostrata più combattiva e cinica nei momenti importanti, noi siamo stati sicuramente discontinui con alcuni momenti imbarazzanti e non sono stati sufficienti i momenti positivi per ribaltare l'andamento della gara”. A circa quattro settimane dall'inizio ufficiale della stagione spetta dunque tanto lavoro aspetta Gallina e compagne anche se il tecnico resta ottimista e indica la via alla sua squadra: “Nella prossima sfida contro un'altra concorrente del nostro girone come Porto Sant'Elpidio Siamo chiamati a ritrovare immediatamente quella continuità, quella fluidità di gioco e sopratutto quel carattere che è che è mancato a Ponte Felcino”.