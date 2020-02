Volley Coppa Italia, Perugia strapazza Modena e vola in finale

SIR SAFETY CONAD PERUGIA - LEO SHOES MODENA 3-0

Parziali: 25-19, 25-22, 26-24

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 1, Atanasijevic 20, Russo 3, Podrascanin 6, Leon 16, Lanza 4, Colaci (libero), Zhukouski, Plotnytskyi 1, Piccinelli, Ricci 1. N.e.: Taht, Hoogendoorn, Biglino (libero). All. Heynen, vice all Fontana.

LEO SHOES MODENA: Christenson, Zaytsev 18, Holt 6, Mazzone 3, Anderson 8, Bednorz 12, Rossini (libero), Estrada Mazorra, Bossi 1. N.e.: Pinali, Sanguinetti, Iannelli (libero), Rinaldi, Salsi. All. Giani, vice all. Cantagalli.

Arbitri: Daniele Rapisarda - Andrea Pozzato

LE CIFRE – PERUGIA: 14 b.s., 6 ace, 42% ric. pos., 22% ric. prf., 58% att., 7 muri. MODENA: 12 b.s., 4 ace, 48% ric. pos., 23% ric. prf., 51% att., 6 muri.

La Sir Safety Conad Perugia gioca una gran partita e sconfigge 3-0 la Leo Shoes Modena nella seconda semifinale della Del Monte®Coppa Italia staccando il pass per la finalissima. A contendersi l’ambita coccarda tricolore con i Block Devils, come nelle ultime due edizioni della manifestazione, la Cucine Lube Civitanova capace di ribaltare il risultato, sotto 0-2 contro l’Itas Trentino, nella prima semifinale.

È grande Perugia nel pienone dell’Unipol Arena, con il muro bianco di Sirmaniaci (un migliaio arrivati da Perugia e da ogni parte d’Italia) a spingere forte dagli spalti e con i bianconeri eccellenti in campo, determinati, bravissimi a tenere in ricezione, con una fase break che funziona come un orologio. E poi i campioni di Heynen fanno la differenza su palla alta. Come Atanasijevic, autore di 20 punti e di un clamoroso 81% in attacco, e come Leon, 16 palloni a terra e un’iradiddio quando si alza da posto quattro. Ma che dire di Colaci, una vera sicurezza dietro, e di De Cecco, bravo a far girare tutti e a dare fiducia ai suoi centrali Podrascanin, Russo e Ricci. Ce ne sono poi altri due che non si possono non menzionare. Uno è quell’uomo di ghiaccio di Plotnytskyi, che entra a freddo sul 24-22 del secondo set e piazza l’ace che fa impazzire lo spicchio bianco dell’Unipol Arena con l’ucraino che si batte il petto sotto i suoi tifosi. L’altro è Lanza, che gioca un match di sostanza nei fondamentali di fatica e che poi, sul match point del 25-24 nel terzo parziale, infila la traiettoria imprendibile dai nove metri, quella che fa scorrere i titoli di coda.

Volley Coppa Italia, Perugia-Modena 3-0: la cronaca della partita

Formazione tipo per Heynen con Russo in coppia con Podrascanin al centro. Avvio subito spettacolare con Leon a segno (3-2). Atanasijevic sulle mani del muro (5-4). Pipe di Leon e muro di Podrascanin (7-4). Anderson prima accorcia (8-7), poi pareggia (9-9). +3 Perugia con il primo tempo di Podrascanin e la pipe di Leon (16-13). Mette anche l’ace Podrascanin (18-14). Contrattacco vincente di Lanza (20-15). Altro break con Leon (22-16). Super Atanasijevic e set point Perugia (24-18). Chiude Podrascanin (25-19).

Vantaggio Modena in avvio di seconda frazione con l’ace di Anderson (1-3). Perugia capovolge con il turno al servizio di Leon (4-3). Out Zaytsev, poi ace di Atanasijevic (8-5). Leon al terzo tentativo (11-7). Ace di Anderson, muri di Holt e Zaytsev Modena torna in parità (12-12). Perugia riparte con il muro di Lanza e l’ace di Leon (15-12). Atanasaijevic mantiene il vantaggio (17-14). Due di Zaytsev e Modena è sempre lì (18-17). Muro tetto di Leon (20-17), contrattacco di Anderson (20-19), muro di Podrascanin (22-19). Leon in controtempo (23-20). Zaytsev accorcia ancora (23-22). Fuori Holt dai nove metri, set point Perugia (24-22). Heynen trova la carta giusta dalla panchina, mette Plotnytskyi al servizio ed arriva l’ace che chiude il set (25-22).

Equilibrio nel terzo parziale dopo l’attacco di Mazzone (3-3). Ace di Zaytsev (3-4). Ace anche per Bednorz (4-6). Out Zaytsev e parità (8-8). Muro di De Cecco (in posto tre) e si resta in equilibrio (10-10). Altro muro, stavolta di Atanasijevic (11-10). Zaytsev e due errori bianconeri capovolgono (13-16). Ace di Atanasijevic (15-16). Il muro di Modena (16-19). Bednorz va a segno con continuità (18-21). Atanasijevic accorcia (20-21). Il muro, stavolta di Perugia, impatta (22-22). A terra Russo (23-23). Out Zaytsev, match point Perugia (24-23). Bednorz mande il set ai vantaggi (24-24). Maniout di Atanasijevic (25-24). Ace di Lanza, Perugia è in finale (26-24).