Volley, la Sir batte Modena e vola a Varsavia per la Champions: vincere per blindare la qualificazione

È già a Varsavia per il nuovo impegno di Champions, la Sir Sicoma Monini Perugia partita subito dopo il successo in campionato con Modena che ha garantito a Perugia il secondo posto nel girone d’andata. Domani, martedì 17, di nuovo in campo nella “Torwar Hall” della capitale polacca contro la formazione del tecnico italiano Andrea Anastasi. De Cecco e compagni cercano una vittoria che sarebbe oro in ottica qualificazione.

“Siamo stati molto bravi nella fase di muro-difesa, abbiamo recuperato tanti palloni che poi abbiamo saputo concretizzare al meglio in contrattacco. Una bella gara da parte di tutti, una vittoria di gruppo arrivata al termine di una partita giocata come volevamo”.

Filippo Lanza, uno dei migliori in campo, racchiude bene il pensiero dei quattromila che hanno gremito il PalaBarton e che hanno assistito alla netta affermazione contro gli emiliani.

Ma, come detto, luci spente a Pian di Massiano e testa subito al prossimo impegno. È infatti già in Polonia la Sir Sicoma Monini Perugia che martedì, con fischio d’inizio alle 20.30, scenderà in campo alla “Torwar Hall” di Varsavia per affrontare i padroni di casa del Verva Warszawa Orlen Paliwa del tecnico italiano Andrea Anastasi per la terza giornata della Pool D di Champions League.

Dopo le due affermazioni con Lisbona e Tours, i Block Devils vanno a caccia del tris europeo che li terrebbe in vetta alla classifica del girone e che sarebbe, dati e numeri alla mano, un passo basilare in ottica qualificazione ai quarti di finale.

Rosa al completo, con l’ovvia eccezione di Ricci, per Heynen che ci tiene a far bene nel Paese in cui è commissario tecnico della selezione nazionale.

“Per me è la partita più importante della stagione, nel Paese dove sono allenatore della nazionale, in un posto fantastico per quello che riguarda l’interesse e l’attenzione che suscita la pallavolo”. Così il tecnico belga alla vigilia, tanto per far capire quanto ci tenga che Perugia faccia domani una grande gara.

Rifiniture oggi pomeriggio, lunedì, e domattina per la squadra nell’impianto di gioco al termine delle quali Heynen, tenendo conto anche delle fatiche e del dispendio di energie per forza di cose lasciate ieri sera sul taraflex del PalaBarton, deciderà i sette che scenderanno in campo inizialmente. Al momento è possibile ipotizzare uno starting seven sulla falsa copia di quello di Tours con De Cecco ed Atanasijevic diagonale di posto due, Russo e Podrascanin centrali, Leon e Plotnytskyi schiacciatori e Colaci libero.

Il Varsavia di coach Anaatasi, secondo in classifica in Plusliga a tre lunghezze dalla capolista Zaksa con dieci vittorie ed una sola sconfitta, si presenta al match di domani con 3 punti nel girone di Champions dopo la vittoria con il Tours e la sconfitta di Lisbona. Rosa ampia e di qualità per il tecnico nativo di Poggio Rusco che, al netto di possibili variabili, dovrebbe schierare inizialmente il regista della nazionale francese Brizard in diagonale con il colosso bielorusso di 211 cm Udrys, i polacchi Nowakowski e Kowalczyk (ma in rosa ci sono anche Wrona e Niemiec, entrambi nel giro della nazionale polacca) al centro, l’altro francese Tillie (volto noto anche in Italia dopo le stagioni a Ravenna e Modena) in coppia con il polacco classe ’97 Kwolek in banda e il libero della nazionale polacca Wojtaszek a chiudere i sette.

Tanto gioco al centro, tanta qualità nei fondamentali di seconda linea (ricezione e difesa), un bomber di razza come Udrys, il calore e la spinta del pubblico di casa (quasi 5.000 i posti a sedere della Torwar Hall). Queste le principali insidie per i Block Devils che dovranno ancora una volta tirare fuori il meglio di sé per tornare a Perugia con i tre punti in palio.