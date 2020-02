Volley, Champions League: la Sir Sicoma Monini Perugia batte anche il Verva Varsavia e ora aspetta il sorteggio

Sir Sicoma Monini Perugia-Verva Varsavia 3-1 (25-17, 25-27, 25-17, 25-19)

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Zhukouski 5, Atanasijevic 16, Ricci 11, Russo 13, Taht 5, Plotnytskyi 20, Piccinelli (libero), Biglino 2. N.e.: Lanza, De Cecco Colaci, Podrascanin (libero), Leon. All. Heynen, vice all Fontana.

VERVA VARSAVIA: Brizard 1, Udrys 15, Wrona 4, Niemiec 8, Tillie 10, Kwolek 4, Wojtaszek (libero), Kozlowski, Grobelny 8, Krol 2, Kowalczyk 1, Jaglarski (libero). N.e.: Kopysc. All. Anastasi, vice all. Redzioch.

Arbitri: Vladimir Simonovic - Alexandros Mylonakis

LE CIFRE - Perugia: 13 b.s., 7 ace, 56% ric. pos., 19% ric. prf., 47% att., 9 muri. Varsavia: 17 b.s., 2 ace, 43% ric. pos., 19% ric. prf., 35% att., 12 muri.

La Sir di Champions League sa solo vincere e con 3-1 rifilato al PalaBarton, sesta vittoria su sei, la squadra di coach Heynen chiude con il percorso netto la Pool D e ora aspetta il sorteggio di oggi (20 febbraio alle ore 13, collegamento in diretta sui canali social bianconeri) per conoscere quale sarà il suo cammino nella fase ad eliminazione diretta.