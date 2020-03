Volley Champions League, Perugia in Siberia: duello con i padroni di casa del Fakel

I Block Devils arrivano in Siberia. Dopo un lungo viaggio iniziato ieri mattina da Pian di Massiano e dopo il pit stop a Mosca, è atterrata oggi a Novy Urengoy la Sir Sicoma Monini Perugia, dove mercoledì (inizio alle ore 15:00 italiane) è in programma la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League con Perugia opposta ai padroni di casa del Fakel di coach Placì.

Si fa davvero sul serio adesso in Europa con tutte le big continentali che cercano un posto nella finale di Berlino.

I ragazzi di coach Heynen, in virtù dello stop ai campionati della scorsa settimana, hanno lavorato al PalaBarton proprio in funzione della Champions e completeranno la preparazione al match con le rifiniture di domani e mercoledì mattina allo Sport Palace Zvezdniy di Novy Urengoy, impianto di gioco russo.

Questo il pensiero del tecnico Vital Heynen e del capitano Luciano De Cecco sul match di mercoledì.

“Nei giorni scorsi abbiamo - dice Heynen - potuto lavorare con continuità in palestra in vista di una partita certamente difficile. Il Fakel può schierare due schiacciatori come Volkov e Kliuka, titolari della nazionale russa, un opposto interessante come Padar, il libero della nazionale americana Shoji. Vuole dire che siamo di fronte ad una squadra eccellente che magari non ha giocato al massimo ultimamente, ma che resta una formazione fisicamente più forte di noi. Andiamo a cercare il risultato, poi è chiaro che la partita più importante è la seconda in casa nostra dove si deciderà la qualificazione e che speriamo, vista la situazione attuale, di poter giocare davanti al nostro pubblico che in questi casi può essere di grande supporto”.

“Da adesso in avanti - conferma De Cecco - ci saranno solo partite complicate, ma vogliamo provare ad arrivare in fondo e quindi bisogna cercare di vincere con tutti. Abbiamo il piccolo vantaggio del ritorno in casa, ma adesso siamo concentrati sulla sfida d’andata contro un avversario di valore che schiera due grandi schiacciatori, un palleggiatore molto esperto e dei centrali forti. Un avversario importante come è giusto che sia nei quarti di Champions e noi dobbiamo essere pronti ad affrontare la gara con grande concentrazione e serenità per cercare di portare a casa la vittoria”.