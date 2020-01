Volley, Bartoccini Fortinfissi Perugia cerca il riscatto con Chieri dopo lo stop a Cuneo

Bartoccini Fortinfissi Perugia di nuovo in campo, dopo la pausa natalizia riprende il campionato. Le ragazze di Fabio Bovari iniziano il 2020 e il girone di ritorno, mercoledì 15 gennaio, con la partita casalinga contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, formazione che occupa l'ottava posizione in classifica.

Il compito è quello di riscattare la sconfitta di Cuneo che ha chiuso la prima parte della stagione e di riprendere a fare punti per risalire in graduatoria, l’imperativo è quello di migliorare la situazione di classifica per centrare l’obiettivo salvezza prefissato ad inizio stagione, in questa ottica la dirigenza si è data da fare nei giorni scorsi e si è assicurata le prestazioni della schiacciatrice Aleksandra Crncevic. La serba, classe 1987, porta in dote entusiasmo ed esperienza internazionale maturata sui parquet di Serbia, Montenegro, Grecia, Romania, Francia, Giappone, Azerbaigian, Turchia, Russia e Cina.

Chieri è avversario solido, ma discontinuo e nella gara di esordio aveva dimostrato tutto il suo cinismo imponendosi 3-1 contro le “Magliette Nere”: coach Giulio Cesare Bregoli, che ricopre anche il ruolo di vice allenatore della nazionale italiana femminile, può contare su giocatrici affidabili come l'opposto Kaja Grobelna, nona nella classifica marcatori, la palleggiatrice Jordyn Poultier, altre temibili bocche da fuco le schiacciatrici Perinelli e Guerra.



Le probabili formazioni



Bartoccini Fortinfissi Perugia: Demichelis, Montibeller, Menghi, Mio Bertolo, Bidias, Lazic. Libero: Bruno in ricezione, Cecchetto in difesa.

All. Bovari



Reale Mutua Fenera Chieri: Poulter, Grobelna, Rolfzen, Mazzaro, Guerra, Perinelli. Libero: De Bortoli

All. Bregoli



Arbitri: Massimo Piubelli, Dominga Lot