Volley Serie A1 Femminile - Per la Bartoccini una campionessa dagli Usa per migliorare il gioco in fase di regia

Mancano solo alcuni tasselli e il roster della Bartoccini Fortinfissi Perugia sarà al completo. Piccoli dettagli da apporre con la firma sui contratti per far sì che tutto sia in regola. E intanto si chiude il cerchio delle palleggiatrici: dopo la conferma di Ilaria Demichelis ecco che da oltre oceano giunge in Italia August Raskie, giovane atleta che ha ricevuto numerosi premi in carriera. Classe 1996, 183 cm di altezza, Raskie proviene dalle Oregon Ducks, la squadra della University of Oregon. Sarà la sua prima esperienza fuori dagli Stati Uniti.