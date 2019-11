Vince l'Ascoli, Frosinone ko: il Perugia resta nei playoff, ma Oddo è sotto esame

Day after dal sapore amaro per il Perugia, reduce dalla batosta incassata al 'Friuli' di Udine contro il Pordenone. Un ko pesante perché seguito a quello casalingo contro il Cittadella, al termine di un'altra prestazione decisamente negativa, e perché ha avuto inevitabilmente delle ripercussioni sulla classifica. In uno dei posticipi domenicali infatti l'Ascoli ha battuto in rimonta per 3-2 il Cosenza dopo che era andato sotto di due gol e ha così scavalcato il Grifo, scivolato anche a -2 dal Cittadella che ha pareggiato 1-1 in casa contro il Pisa. Rosi e compagni restano invece a +2 sul Frosinone, battuto 2-0 sul campo dello Spezia, e per il momento occupano la settima piazza in attesa di Chievo-Entella che chiuderà la 13ª giornata di Serie B: vincendo i clivensi supererebbero i grifoni (andando a +2) che resterebbero comunque in zona playoff con l'ottavo posto.

ODDO SOTTO ESAME - Ovvio comunque per il Grifo diventa fondamentale tornare a far punti nella prossima sfida in notturna al 'Curi' contro il Pescara (domenica primo dicembre, ore 21). Un match delicato anche per il pescarese Massimo Oddo, che contro la sua ex squadra (ora a +1 sui grifoni) dovrà mostrare alla società di non aver smarrito la strada come invece parso nelle ultime due gare in cui il suo Perugia è andato allo sbando. L'allenatore biancorosso ora è sotto esame e non potrebbe essere altrimenti dopo le recenti parole di Roberto Goretti, secondo cui mancare la promozione in Serie A sarebbe da considerare come un fallimento....

LA 13ª GIORNATA - Pescara-Cremonese 1-1; Benevento-Crotone 2-0; Juve Stabia-Salernitana 2-0; Livorno-Trapani 1-2; Pordenone-Perugia 3-0; Empoli-Venezia 1-1; Ascoli-Cosenza 3-2; Cittadella-Pisa 1-1; Spezia-Frosinone 2-0; Chievo-Entella (25/11, ore 21).

LA CLASSIFICA - Benevento 28, Pordenone 22, Crotone 21, Cittadella 21, Pescara 20, Ascoli 20, Perugia 19, Chievo* 18, Salernitana 18, Empoli 18, Pisa 17, Venezia 17, Frosinone 17, Entella* 16, Cremonese 16, Spezia 15, Juve Stabia 14, Cosenza 12, Livorno 10, Trapani 10. (*una gara in meno)