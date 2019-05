DIRETTA PLAY-OFF I Verona-Perugia: il Grifo tenta l'impresa in Veneto. La cronaca online

È tempo di spareggi playoff per la Serie B, così allo stadio Bentegodi si affrontano Hellas Verona e Perugia: la vincente accederà al turno successivo, dove troverà il Pescara.

IL TABELLINO

VERONA - Silvestri, Vitale, Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Henderson, Gustafson, Zaccagni, Laribi, Matos, Di Carmine.

A DISPOSIZIONE: Ferrari, Berardi, Balkovec, Bianchetti, Munari, Marrone, Colombatto, Danzi, Pazzini, Seung-Woo Tupta

PERUGIA - Gabriel, Rosi, El Yamiq, Falasco, Gyomber, Verre, Carraro, Dragomir, Kouan, Vido, Sadiq. All. Nesta

A DISPOSIZIONE: 1 Bizzarri, Perilli, Felicioli, Mazzocchi, Sgarbi, Pavlovic, Cremonesi, Bianco, Ranocchia, Moscati, Falzerano, Han

Arbitro: Ivano Pezzuto

LA DIRETTA

0' Al "Bentegodi" si gioca la seconda sfida preliminare dei playoff di Serie B dopo il successo del Cittadella sullo Spezia

0' Nesta ha messo in campo una squadra equilibrata e votata comunque all'attacco. Il Grifo, almeno sulla carta, è d'attacco. Si gioca tutto sapendo che non ha nulla da perdere.

0' In palio per la vincente c'è un posto in semifinale contro il Pescara

0' Squadre in campo, tutto pronto per il via!

1' INIZIA LA PARTITA!

4' Gran pressing da ambo i fronti. Subito pochi tatticismi

9' PERUGIA PERICOLOSO Erroraccio di Dawidowicz che sbaglia la misura del retropassaggio per Silvestri: Sadiq in agguato, il Verona si salva in angolo

11' AMMONIZIONE! Fallo tattico su Gustafson: giallo per Dragomir

14' La pioggia sta iniziando ad appesantire il manto del "Bentegodi"

17' AMMONIZIONE! Primo cartellino anche per il Verona: duro intervento di Faraoni su Sadiq

17' Perugia in 10 uomini per via dell'infortuno di Sadiq che è rimasto a lungo a terra. Ma è rientrato in campo anche se all'inizio aveva chiesto il cambio.

19' E' un Perugia che sta giocando molto bene mettendo il Verona in difficoltà sulla ripartenze. Un po' in ombra al momento Vido che trova difficoltà ad imporre il proprio gioco e onestamente non si sta muovendo al meglio in mezzo al campo

21' Entrambe le squadre stanno pressando molto alto. Non ci sono stati tiri pericolosi in porta. Ma entrambe le squadre si stanno fronteggiando a mille all'ora. Tanta velocità, tante palle perse e recuperate... poca lucidità ma molto cuore.

23' Aumenta adesso la pressione del Verona, il Perugia è costretto a difendersi nella propria metà campo.

28' AMMONIZIONE! Giallo anche per Empereur, troppo deciso su Verre

31' PERICOLOSO ANCORA IL PERUGIA KOUAN! Ecco le ripartenze del Perugia, in porta in due passaggi: gran tiro dell'ivoriano, a lato di pochissimo

35' Buon momento per il Perugia, che sta prendendo coraggio. Gara equilibrata anche se avara di vere occasioni da rete

36' AMMONIZIONE! Quarto giallo del match: questa volta Pezzuto punisce Kouan per fallo su Zaccagni

42' GOAL VERONA: DI CARMINE.. che non esulta

43' Gol dell'ex al "Bentegodi"! Fiammata dell'Hellas che passa grazie a una girata dell'attaccante che si gira all'improvviso e non dà scampo a Gabriel! Verona avanti

44' REAZIONE DEL GRIFO CON VERRE' Il Perugia non ci sta: gran tiro del capitano, Silvestre c'è

47' Fine prima tempo: Verona 1 Perugia 0.

47' Va detto che il Perugia sta giocando bene e nonostante lo svantaggio, negli ultimi due minuti del primo ha reagito alla grande cercando di pareggio subito e attaccando gli avversari su tutte le palle. Ora però serve un po' di fortuna e un primo tempo da leoni. Il Grifo sotto per via degli ex: il cross di Faraoni per la girata vincente di Di Carmine

SECONDO TEMPO

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!

49' Vedremo come il Perugia reagirà allo svantaggio. La squadra di Nesta deve cercare di allungare la gara ai supplementari51' SOSTITUZIONE PERUGIA! Falzerano per Dragomir

54' Perugia in difficoltà, il Verona cerca con insistenza il raddoppio per chiudere virtualmente la partita

57' Ora il Perugia alza il baricentro. La gara è ancora molto lunga

61' SOSTITUZIONE PERUGIA! Esce per infortunio Falasco: entra Mazzocchi

ESPULSO IL PERUGINO Kouan

