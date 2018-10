V torneo Eurochocolate di pallanuoto Citta' di Perugia

La macchina organizzativa della Libertas Rari Nantes Perugia è al lavoro in vista della ormai prossima V° edizione del Torneo di pallanuoto Eurochocolate “Città di Perugia”. La manifestazione, coordinata dal Dirigente responsabile del settore giovanile Luca Bartocci, è sempre più richiesta e attesa da tante Società italiane. Il fischio di inizio è previsto venerdì 19 ottobre, in concomitanza con l’apertura del festival del cioccolato che interessa la città di Perugia. L’evento, patrocinato dalla Regione Umbria, dal Comune di Perugia, dal C.O.N.I. e dalla FIN Regionale, si concluderà domenica 21 ottobre e avrà luogo presso la centralissima piscina comunale Pellini, gestita dalla Cooperativa Amatori Nuoto. La strategicità della posizione arricchisce il torneo permettendo ai partecipanti e alle loro famiglie di alternare all’attività sportiva, la partecipazione agli eventi di Eurochocolate. Il Torneo si caratterizza per la formula innovativa che lo contraddistingue, nella quale prerogativa indispensabile è la partecipazione di due categorie (Under 15 e Under 13) per ogni club e la classifica finale si ottiene sommando i punteggi di entrambe. Le società partecipanti sono 8, con un totale di 16 squadre e una presenza di circa 240 atleti, accompagnatori e tanti sostenitori al seguito, ospitati nelle strutture alberghiere della città. Il servizio catering per il pranzo e la cena degli atleti è garantito presso la Piscina, dal Ristorante “Buone Nuove”. Anche in questa edizione la Libertas Rari Nantes Perugia ha invitato Società di grande spessore agonistico: le formazioni laziali “Alma Nuoto”(vincitrice della scorsa edizione), “Vis Nova”, “Zero9”, “Aquademia Velletri” e “Roma Nuoto”; la toscana “Rari Nantes Florentia” e la Società ligure “Rari Nantes Savona”. Il torneo prevede due gironi da 4 squadre per ogni categoria, con una fase preliminare che determinerà la classifica utile agli abbinamenti delle fasi finali. Quaranta gli incontri che si svolgeranno dal pomeriggio del venerdì fino alla sera della domenica. Al termine delle due finalissime è prevista la cerimonia di premiazione, con la presenza del Presidente della Società Libertas Rari Nantes Paolo Riccini Ricci e altre Autorità. Ad arricchire maggiormente la qualità del torneo saranno presenti arbitri di alto livello, che garantiranno la correttezza degli incontri, valorizzando la pallanuoto giovanile nello spirito del fair play.