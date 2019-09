Ussi Umbria campione d’Italia per la quarta volta

L’Ussi Umbria si conferma campione d’Italia dei giornalisti di calcio. La selezione guidata da Luca Pisinicca ha vinto l’edizione 2019 del Trofeo intitolato alla memoria di Alberto D’Aguanno, giornalista Mediaset prematuramente scomparso.

Sui campi del centro di preparazione olimpica Giulio Onesti – Acqua Acetosa a Roma, la selezione umbra ha superato nel triangolare finale Puglia (per l’occasione rinforzata da quattro colleghi abruzzesi) e Triveneto. Top player – non giornalisti ex calciatori professionisti – per l’Umbria Mauro Basilico e Luca Pierotti, mentre la Puglia schierava Massimiliano Tangorra e Giuseppe Di Bari. La formula del torneo prevedeva tre tempi da 40’. Con questo trionfo la selezione guidata in panchina da Stefano Bencivenga, con direttore tecnico Luca Pisinicca, è campione per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni e raggiunge nell’albo d’oro la selezione del Lazio.

Le partite

USSI UMBRIA-TRIVENETO 3-0

Marcatori: 17’ rig, 28’, 40’ Basilico

TRIVENETO-PUGLIA 1-2

Marcatori: 2’ Marchiodi (T), 37’ rig Tangorra (P). 40’ pt Schirone (T)

PUGLIA-UMBRIA 1-1 (5-6 ai rigori)

Marcatori: 7’ Basilico (U), 42’ rig Tangorra (P)

La rosa Campione d’Italia

Mirko Loche (Lega Coop Umbria), Carlo Sampogna (Umbria TV), Nicola Agostini (TEF Channel), Lorenzo Billi (tennis.it), Luca Pierotti (top player), Fabrizio Angeli (Rai News 24), Giuliano De Matteis (Perugia Today), Mauro Basilico (top player), Alessandro Catanzaro (freelance), Luca Filipponi (EuropaNews), Simone Zaccagni (TRG-RGM), Andrea Checcarelli (freelance), Federico Barontini (freelance), Ivano Porfiri (Umbria 24), Giacomo Marinelli Andreoli (TRG), Luca Comodi (Corriere dell’Umbria), Matteo Crocchioni (fotografo/ La Nazione).

Allenatore: Stefano Bencivenga (Spoletonline) DT Luca Pisinicca (Rai TGR).