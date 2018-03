Tornano allo studio Curi gli Azzurri... erano assenti dal 1996: i migliori giovani italiani contro i pari età norvegesi

Dopo ben 22 anni di assenza (l’ultima apparizione è datata 1996) la Nazionale di calcio under 21 torna a calcare il prato del Renato Curi per affrontare in amichevole i pari età della Norvegia. Il fischio d’inizio è previsto per giovedì 22 marzo alle ore 18.30, con diretta su Rai Due. L’incontro si colloca nell’ambito della preparazione in vista della fase finale dell’Europeo 2019 che, peraltro, si disputerà in Italia.

Per presentare l’evento si terrà, nella giornata di mercoledì 21 marzo alle ore 14, una conferenza stampa, in programma presso la sala della Vaccara di palazzo d ei Priori. Partecipersanno il sindaco Andrea Romizi, l’assessore con delega allo sport Emanuele Prisco, ilvpresidente del Perugia Calcio Massimiliano Santopadre, il responsabile organizzativo dellevNazionali Giorgio Bottaro ed il tecnico della formazione azzurra under 21 Alberico Evani.