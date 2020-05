Sport umbro in crisi, assessore Pastorelli: "Risorse alla società dal Credito Sportivo"

Il coronavirus ha messo in ginocchio anche il mondo dello sport: in particolare le piccole società dilettantistiche che dovranno fare i conti con sponsor che non riescono più a pagare, zero incassi e settore giovanile con rette mensili quasi azzerate. L'assessore allo sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli, ha raccolto in queste settimane molte richieste di aiuto da parte delle società e si è subito adoperato per un piano comunale e allo stesso tempo per filo diretto con regione, governo e Coni. La buona notizia è arrivata in queste ore: l’Istituto per il Credito Sportivo italiano ha attivato il ‘Mutuo Light Liquidità’, quale misura di sostegno per tutte quelle associazioni e società sportiva dilettantistiche che devono far fronte ad esigenze economiche correlate all’emergenza COVID-19.

Le ASD e SSD, iscritte al Registro CONI o alla Sezione parallela CIP e regolarmente affiliate a Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva da almeno 1 anno, possono accedere direttamente dall’home page del sito www.creditosportivo.it (a una sezione dedicata alle misure di sostegno collegate all’emergenza epidemiologica) per richiedere finanziamenti a tasso zero e senza garanzie della durata massima di 6 anni per un importo minimo di 3 mila euro a un massimo di 25 mila euro e comunque in misura non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio o rendiconto approvato.

“Si tratta di un aiuto concreto e molto importante – dichiara l’Assessore allo Sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli – che consentirà di poter acquisire, laddove si è creata un’esigenza, le risorse necessarie per ripartire dopo il lockdown. L’Amministrazione comunale è vicina alle società e associazioni del territorio, con le quali in questi giorni sono stati numerosi i contatti per valutare le disposizioni relative alla Fase 2. Auspichiamo che presto anche lo sport possa ritrovare una sua normalità, perché tutti conosciamo l’importante valore che riveste nella nostra città a livello di socialità e aggregazione”.