Trapani-Perugia 2-2, Iemmello da leader: "Felice per Falcinelli, ma Gyomber..."

Pietro Iemmello parla da leader ai microfoni di 'Dazn' dopo il 2-2 che il Perugia ha ottenuto in rimonta al termine di una 'folle' gara sul campo del Trapani nel match valido per la penultima giornata del girone di andata. Capitano al posto dello squalificato Rosi e autore del primo pari su rigore, il bomber ha poi lasciato il secondo penalty al compagno di reparto Falcinelli: "Contento per Diego, perché un giocatore importante che ci può dare una mano: spero che lo aiuti a sbloccarsi". Meno tenero invece con lo slovacco Gyomber, espulso per proteste per qualche parola di troppo rivolta al quarto uomo al momento in cui era stato fatto ripetere il rigore trasformato proprio dal 'Falcio'. "Peccato per il rosso a Norbert: un'ingenuità che non ci ha consentito di giocare il finale in superiorità numerica... La gara è cambiata dopo il primo rigore con l'espulsione del loro difensore e noi dobbiamo essere più bravi a leggere i momenti della gara. ". Alla fine comunque 'Re Pietro' si prende il punto e guarda avanti: "Non era facile venire a giocre su questo campo contro una squadra così ostica. Mister Castori gioca così e ha aggiustato una squadra morta che ha fatto due pareggi importanti con Pescara e Trapani: non era facile scardinare una difesa di otto uomini. Il punto alla fine è buono, anche se non dobbiamo sbagliare più i primi tempi come successo oggi. Ora cerchiamo di chiudere l'anno in bellezza contro il Venezia (29 dicembre alle ore 15 al 'Curi, ndr)".