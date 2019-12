Torneo di basket a Perugia in ricordo del giovanissimo Andrea Saioni: in campo i migliori under 15

Tutto pronto per la quattordicesima edizione del torneo “Andrea Saioni – Trofeo città di Perugia 2018”, competizione cestistica che si svolgerà alPalazzetto dello sport Angelo Foccià di Ferro di Cavallo il 28 e 29 dicembre prossimi. Riservata ad atleti della categoria under 15 maschile, la competizione vedrà, quest’anno anche l’assegnazione della Coppa Grifetto 2019 ad atleti under 15 Categoria Gold. Ad organizzare l’appuntamento è la società Perugia Basket in collaborazione con l’ADS Uisp Palazzetto Basket e la Nova Basket 2020, con il patrocinio del Comune di Perugia, Coni Comitato regionale Umbria, Fip Umbria e Comitato per la vita Daniele Chianelli.

Il torneo è nato per ricordare la figura di Andrea Saioni, giocatore del Perugia Basket, scomparso il 24 giugno del 2006 all’età di 15 anni per una grave forma di leucemia. In campo quest’anno ci saranno la Juve Pallacanestro Pontedera, la U.S. Victoria Libertas Pesaro, la Selezione Comitato regionale Umbria-FIP e il Perugia Basket, che si incontreranno con la formula del girone all’italiana. Si comincia sabato 28 alle 16.30 con la gara Selezione Umbria Fip vs Victoria Libertas Pesaro; secondo incontro alle 18.15 tra Juve Pallacanestro Pontedera vs Perugia Basket. Domenica via alle 9.45 con l’incontro Selezione Umbria Fip vs Juve Pallacanestro

Pontedera e alle 11.30 con quello tra Victoria Libertas Pesaro e Perugia Basket, mentre, nel pomeriggio alle 17.15 l’incontro Seleione Umbria Fip vs Perugia basket e alle 19 quello tra Juve Pallacanestro Pontedera e Victoria Liberta Pesaro. Alle 15,30 di domenica si terrà la gara tra Perugia Basket e Virtus Assisi per l’assegnazione della Coppa Grifetto 2019 Categoria Under 15 Gold maschile. A concludere la manifestazione, domenica 29 dicembre, le premiazioni dei partecipanti.

basket l’Assessore allo sport del Comune Clara Pastorelli, il Presidente del Perugia Basket Paolo Chiacchella, il Presidente del Comitato regionale Umbria FIP, Mario Capociuchi, e Danilo Arteritano, l’appuntamento vuole essere non solo un’occasione di sport ma anche di attenzione ai giovani e di solidarietà. Durante l’evento, infatti, verranno attivate forme di raccolta fondi da devolvere in beneficenza al “Comitato per la VITA - Daniele Chianelli di Perugia”, il cui obiettivo da perseguire è quello di affiancare e sostenere il Centro Ricerche Onco-Ematologiche di Perugia e le famiglie dei malati. Inoltre, verranno assegnate le due borse di studio intitolate a Renato De Nunno, per il miglior studente-atleta tesserato per le società Perugia Basket, Uisp Palazzetto Basket e Nova Basket 2020, che sia risultato il migliore in un giudizio comparato tra rendimento scolastico e sportivo-comportamentale.