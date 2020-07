Tennis internazionale a Perugia, il 18enne Gigante batte il grande favorito Fabbiano (140 del mondo)

Al Tennis Club Perugia brilla la stella di Matteo Gigante. Il romano classe 2002 si è imposto su Thomas Fabbiano, numero 147 ATP, con il punteggio di 6-3 2-6 6-3, raggiungendo i quarti di finale della seconda tappa dello ZzzQuil Tennis Tour.

Gigante: “Ora posso giocarmela quasi con tutti” - L’allievo di Stefano Cobolli si è preso quindi la rivincita con l’avversario che lo aveva eliminato la scorsa settimana (6-4 4-6 10/7) ai Campionati Italiani Assoluti di Todi: “Non riesco a credere di aver vinto questo match. Sono entrato in campo con la stessa convinzione con cui lo avevo sfidato a Todi, ho cercato di giocare come so e stavolta ce l’ho fatta. Un risultato come questo mi dà la consapevolezza di potermela giocare quasi con tutti. Sono felicissimo dei progressi che sto facendo”. Passa con il brivido lo spagnolo Carlos Taberner, testa di serie numero 5, che ha eliminato Pietro Rondoni in una battaglia terminata 6-3 1-6 7-5.

Bonadio: “Vincere match equilibrati dà fiducia” - Seconda maratona e secondo successo per Riccardo Bonadio, che dopo l’esordio thriller contro Lorenzo Musetti ha avuto la meglio di Gian Marco Moroni per 2-6 6-3 7-5 recuperando un break di svantaggio nel terzo e decisivo set: “È stata una partita un po’ altalenante. Nel primo parziale il suo rendimento al servizio è stato altissimo e non mi ha concesso chance di rimonta. Poi sono riuscito ad allungare gli scambi e la profondità dei miei colpi, conquistando il secondo set. A inizio terzo sono nuovamente calato e il match sembrava perso, per fortuna ho reagito tirando fuori il coraggio e andandomi a prendere la vittoria. Successi come questo e quello del primo turno contro Musetti danno fiducia e mi aiutano a crescere nella gestione dei momenti delicati dell’incontro”.

Ormaechea tra tennis e volley: “Mio marito si è iscritto a un torneo” - Nel tabellone femminile buona la prima per Paula Ormaechea. L’argentina, al rientro in campo da marzo, ha battuto Aurora Zantedeschi con lo score di 7-5 7-6: “Sapevo che sarebbe stato un match faticoso sia per il valore della mia avversaria sia per la mancanza di partite ufficiali da 4 mesi. Mi sono allenata bene in questo periodo, ma il torneo è tutta un’altra cosa. Quando ho letto che si sarebbe giocato a Perugia ho festeggiato: vivo qui da 3 anni, mi sento a casa”. La numero 264 WTA (ex top 60) è sposata con il connazionale Luciano De Cecco, pallavolista della Volley Lube: “È tosta perché il tennis, rispetto alla pallavolo, mi costringe a girare tanto il mondo, ma è anche bello perché tra sportivi riusciamo a capirci molto bene a vicenda. Lui in questo periodo non si allena con la squadra, quindi ha deciso di iscriversi ad un torneo di tennis della prossima settimana: gli piace tantissimo questo sport”. Avanti anche Nuria Brancaccio, Lucrezia Stefanini, Stefania Rubini e Federica Di Sarra.

I risultati di mercoledì 1° luglio

Secondo turno maschile

Matteo Gigante b. Thomas Fabbiano 6-3 2-6 6-3

Riccardo Bonadio b. Gian Marco Moroni 2-6 6-3 7-5

Carlos Taberner b. Pietro Rondoni 6-3 1-6 7-5

Primo turno femminile

Nuria Brancaccio b. Cristiana Ferrando 6-2 ritiro

Paula Ormaechea b. Aurora Zantedeschi 7-5 7-6(1)

Lucrezia Stefanini b. Elisabetta Cocciaretto 7-6(7) 7-6(3)

Stefania Rubini b. Anna Turati 7-5 7-5

Federica Di Sarra b. Federica Arcidiacono 6-1 6-3