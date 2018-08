Tennis internazionale, il campioncino perugino sbanca la Svizzera: nuova vittoria

Ancora un trionfo per lo scatenato Francesco Passaro, tennista perugino tesserato per lo Junior Tennis Perugia ormai da tempo stabilmente tra i migliori tennisti juniores d'Italia. Al torneo ITF (Grade 2) Fromm Swiss Junior Trophy Sommer di Oberentfelden, in Svizzera, Passaro ha conquistato il titolo di doppio insieme al sanremese Matteo Arnaldi.

I due hanno sconfitto nell'ordine i francesi Breysach-Deschamps (76 36 104), quindi dopo il walkover sul tedesco Christiansen e sullo svizzero Lopez successo su un altro tandem transalpino (Droguet-Royer, 64 06 1210) e nella finale al termine di una partita 'pazzesca' i tedeschi Kuenkler-Torski (64 67 119). In singolare Passaro si era fermato al secondo turno, perdendo al cospetto della testa di serie nr. 1, il britannico Anton Matusevich e dopo aver battuto il francese Allan Deschamps. Continua insomma a fare progressi l'atleta formatosi sotto la guida del Maestro Roberto Tarpani, che nel 2018 ha già portato a casa titoli di spessore del circuito giovanile mondiale come i tornei Itf in Egitto, Polonia, Ucraina e appunto Svizzera.

Classe 2001, Passaro si conferma come un prospetto a dir poco interessante per il tennis italiano dei prossimi anni. E per lo Junior Tennis Perugia dei Maestri Tarpani, Grasselli, Lillacci e Vazzana una nuova soddisfazione che conferma la bontà del lavoro svolto con i propri allievi della scuola tennis e del settore agonistico. Passaro in agosto sarà protagonista anche negli Usa, essendo inserito nel Main Draw di uno degli appuntamenti juniores più importanti della stagione a 'stelle e strisce', ovvero la Prince George's County International Hard Court ITF di College Park, nei dintorni di Washington.