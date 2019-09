Todi Basket, 70 anni e non sentirli il presidente. Il presidente Parrucci: "Grazie a tifosi e istituzioni"

Grande successo a Todi per le celebrazioni dei 70 anni della E3Energy Basket Todi. Tanti i tifosi e gli appassionati che hanno partecipato alla manifestazione a cui hanno presenziato anche il sindaco Antonino Ruggiano, l’assessore comunele allo Sport Claudio Ranchicchio, il presidente del Coni regionale Domenico Ignozza e il presidente della FIP umbra Mario Capociuchi. “Un sentito grazie al dottor Raimondo Astarita che ci ha onorato della sua presenza - dice Alessia Parrucci, presidente del Todi Basket -, a Lorenzo Grighi splendido moderatore, a Sandro Morcellini memoria vivente del basket a Todi, al professore Enrico Menestò che con il suo intervento commosso e carico di affetto ha emozionato tutta la platea, ai rappresentati delle forze dell’ordine e le tante società sportive umbre intervenute. Grazie anche ai tanti sponsor presenti tra cui il presidente di E3Energy Giulio Bianconi, il dottor Ettore Pedini della Central Car di Perugia, Alessandro Comodini di Almasa e Emanuele Tomba di Mediolanum che a conclusione della splendida serata ha gentilmente offerto il buffet servito dalla Ditta Natalizi Rosella e Fabrizio. Inoltre ci ha inorgoglito e riempito di gioia la presenza di tanti ex giocatori provenienti da tutta Italia, citarli tutti non è possibile ma a tutti loro va il nostro più sincero grazie per avere ancora una volta dimostrato il loro attaccamento alla storia e alla maglia del Basket Todi: tutto ciò ci dà la forza per guardare al futuro sportivo della nostra società con entusiasmo, sempre pronti a nuove sfide che ci aspettano”.