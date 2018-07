Dopo anni di malattia e paura, si salva grazie ad un trapianto e oggi è diventata campionessa d'Europa

one per il tennis è aumentata di pari passo con la sua ripresa fisica e crescita sportiva fino a farla diventare per due volte campionessa mondiale di tennis per trapiantati e, lo scorso mese, campionessa europea di tennis per trapiantati e dializzati. Marta Nizzo, 35 anni di Todi, è un “esempio di forza e determinazione” e per questo motivo sarà premiata mercoledì 25 luglio, alle ore 16, presso l'aula magna del polo didattico della scuola di medicina, adiacente all'azienda ospedaliera di Perugia.

All'iniziativa, che sarà moderata dal consigliere regionale Carla Casciari, parteciperanno: Leonella Pasqualini (presidente del corso di laurea magistrale in scienze e tecniche dello sport e dell’attività motorie preventive ed adattate), Carlo Riccardi (direttore del dipartimento di medicina), Giorgio Fratini (segretario Aned Umbria), Gianluca Tassi (presidente Cip Umbria), Fabio Paparelli (assessore regionale allo sport).