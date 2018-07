Giovane perugino è già un talento della racchetta: domina e vince l'Open dell'Umbria Tennis allo Junior

Profeta in patria Francesco Passaro, che si aggiudica il titolo del torneo Open del circuito Umbria Tennis disputato sui campi in terra rossa dello Junior Tennis Perugia. E proprio su quei campi, dopo anni di allenamento agli ordini del Maestro Roberto Tarpani, il talento perugino classe 2001 è cresciuto sino a diventare uno dei più promettenti prospetti italiani della racchetta.

Un 2018 sinora ricco di soddisfazioni per Passaro, attualmente alla posizione nr.110 del ranking mondiale juniores, che lo ha visto trionfare in giro per l'Europa nei tornei ITF in Egitto, Polonia ed Ucraina. Al palmares si aggiunge anche il titolo tra le mura amiche, dopo la finale conquistata superando 63 61 Tommaso Lippi del Tc Due Valli Scheggino.

In precedenza Passaro aveva superato in altrettanti derby griffati Junior Tennis Perugia Emanuel Fiorentini ed Andrea Caligiana. Per quanto riguarda il tabellone finale di terza categoria, altra sfida tutta gialloblù con protagonisti due alfieri del circolo gestito dai Maestri Tarpani, Grasselli, Lillacci e Vazzana: stiamo parlando di Rinaldo Pasqua vincitore con un doppio 63 su Andrea Ercolanelli. Alle premiazioni erano presenti Fabio Garzi, presidente Umbria Tennis, Maurizio Mencaroni vice presidente del comitato regionale umbro Federtennis, i Maestri Stefano Lillacci e Francesco Vazzana. Riconoscimento anche per il giudice arbitro Enrico Brensacchi.