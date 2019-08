Tennis giovanile, Umbria protagonista: medaglia di bronzo alla Coppa delle Province

La piccola Umbria protagonista alla Coppa delle Province ed alla Coppa Belardinelli, le due importanti manifestazioni a squadre che raduna ogni anno le migliori rappresentative italiane.

Al centro FIT di Serramazzoni c’è stato lo storico risultato ottenuto dal giovane team di Perugia guidato dai capitani Andrea Grasselli e Osman Menichetti, nella competizione a squadre dedicata quest’anno ai giovani tennisti nati nel 2009-10 e 2011 Un terzo posto che non ha eguali nell’album dei ricordi del nostro movimento tennistico. Dopo aver battuto nel girone Monza Brianza e Catania, i nostri ragazzi hanno dovuto cedere a Rimini per poi disputare e vincere la finale per il terzo posto contro Reggio Emilia con il risultato di 5 a 4 .

Con la spedizione perugina anche il presidente Roberto Carraresi che ha trascorso con i ragazzi l'avventura sull'appennino.

Squadra Perugia: Caterina Azoitei, Ginevra Batti,Matilde Minelli, Elena Scalseggi, Emma Sereni, Linda Sirci, Alessandro Arcangeli, Tommaso Bartoccioni, Alessandro Betti, Filippo Capitanelli, Giacomo Maria Costantini, Valentino Grasselli, Antonluca Sirci.

Alla Coppa Belardinelli il team Umbria under 12 era riuscito a vincere le prime due sfide contro Friuli e Piemonte, cedendo contro la Sicilia. nella finale per il sesto posto ha perso contro la Toscana ma ciò non sminuisce l’ottima prova della squadra guidata da Andrea Paiella e Romeo Lavoratori . Dall'Umbria,a seguire i nostri tennisti, è arrivato gran parte del comitato con il presidente Carraresi che ha premiato la squadra ma anche il vice presidente Maurizio Mencaroni ed i consiglieri Fabio Garzi e Fabio Moscatelli.

Squadra Umbra: Sofia Bartolucci, Francesca Galli, Elena Sofia Minelli,Sofia Papalini, Ginevra Passaro, Yannick Ngantcha Lliso, Edoardo Betti, Giulio Casucci, Raffaele Ciurnelli, Giunio Guardabassi, Mihailo Trivunac.