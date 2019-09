Tennis, Campionati umbri assoluti: Junior sugli scudi con tre atleti tra i quattro semifinalisti

Alle battute conclusive i Campionati Umbri Assoluti 2019 Trofeo Ubi Banca che anche quest’anno si disputano sui campi dello Junior Tennis Perugia. Ed il circolo di casa fa la voce grossa anche in questa edizione della massima rassegna tennistica regionale, con ben tre portacolori su quattro che nel singolare maschile riescono ad approdare in semifinale.

Su tutti il campione uscente, l’argentino Tomas Gerini che però ha dovuto faticare non poco per avere ragione di Emilio Andrea Segarelli del Tennis Club Perugia, superato con una rimonta di grande intensità col punteggio di 67 62 60. Quindi pass anche per Davide Natazzi capace di superare Tommaso Lippi della Tennis Training School (75 62) e per Gilberto Casucci vittorioso su Federico Cecconi (62 20 ritiro). Il lotto dei magnifici quattro è quindi completato dal perugino Daniele Chiurulli, che con una prestazione di estrema solidità non ha lasciato scampo all'eugubino Andrea Militi Ribaldi (63 61).

Nel tabellone di singolare femminile, le semifinali vedranno di fronte la portacolori dello Junior Tennis Perugia Marianna Pipitone contro Valeria Piccioli (Tennis Training) mentre l’altra rappresentante del circolo di casa, Sara Montorselli, se la vedrà con Gaia Proietti (Tennis Training). Un grande sabato attende allora gli appassionati della racchetta, con sfide davvero imperdibili. Nel maschile Gerini-Casucci e Natazzi-Chiurulli, poi spazio alle due sfide del singolare femminile ed anche a quelle del doppio maschile, dove tra gli altri hanno staccato il pass i fratelli Davide e Giacomo Natazzi, il tandem Gerini-Fornaci e Codovini/Lippi.