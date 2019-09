Il team perugino RS Racing CDP in gara a Vallelunga nel Campionato Italiano GT Endurance

La Ferrari 488 GT3 del team perugino RS Racing CDP torna protagonista nella terza prova del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, in programma sul circuito romano di Vallelunga (Roma).

I piloti Daniele Di Amato ed Alessandro Vezzoni sono esperti conoscitori di questo tracciato e grazie al lavoro del Team RS Racing CDP cercheranno di sfruttare al meglio le loro “Rosse” in gara nel campionato di durata.

Nella serie Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo Il team umbro è reduce da due buone prestazioni nelle precedenti gare di Monza e Misano, dove solo la sfortuna (una foratura ed un contatto in gara) ha impedito a Di Amato e Vezzoni di salire sul podio.

Il terzo week end stagionale della serie GT Endurance si aprirà venerdì 13 settembre con il le prove libere per seguire sabato con tre sessioni di prove ufficiali, che determineranno la griglia di partenza della gara di tre ore in programma domenica. Questa sarà trasmessa in diretta TV su AutomotoTV (SKY 228) e in web streaming sui siti www.raiplay.it, www.acisport.ity/CIGT e sulla pagina Facebook del campionato www.facebook.com/CIGranTurismo.