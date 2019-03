Strasimeno 2019, boom di iscritti: più di 2500 maratoneti al via

Previsioni rispettate e nuovo record ormai prossimo per la Strasimeno che si conferma così una delle manifestazioni podistiche più importanti dell’Umbria. Gli atleti iscritti, infatti, se pur di poco, hanno superato la simbolica ‘barriera’ dei 2mila a cui si dovranno aggiungere alcune altre centinaia di partecipanti alla camminata non competitiva. Decine e decine anche i volontari mobilitati su tutto il percorso dalle società organizzatrici Asd Filippide, Atletica Avis Perugia e Dream Runners Perugia. Le premesse, insomma, ci sono tutte affinché domenica 17 marzo sulle rive del lago Trasimeno possa andare in scena una grande festa dello sport e, in particolare, della corsa su strada. Partenza alle 9.15 da Castiglione del Lago, come ogni anno, ma con lo start questa volta situato nel piazzale del lido Arezzo, in via Lungolago, in un luogo logisticamente più fruibile e dotato di migliori confort e servizi. Confermati anche i cinque traguardi di cui quattro intermedi: primo arrivo a Borghetto di Tuoro dopo 10 chilometri, poi mezza maratona di 21 chilometri fino a Passignano sul Trasimeno, traguardo di 34 chilometri a San Feliciano di Magione, maratona di 42 chilometri a Sant’Arcangelo di Magione, e infine ultramaratona di 58 chilometri con arrivo di nuovo a Castiglione del Lago, al termine di un percorso circumlacuale su pista ciclabile e su strada asfaltata, tra borghi medievali e paesaggi naturalistici di particolare pregio.

Per questa 18esima Strasimeno, sono attesi podisti da tutta Europa tra cui affermati top runner che si daranno del filo da torcere per tagliare per primi il traguardo. Tra questi, innanzitutto, Carmine Buccilli vincitore delle ultime due edizioni dell’ultramaratona del parco del lago Trasimeno e detentore del record della Strasimeno, nel 2017, con 3 ore 28 minuti e 59 secondi. Con lui l’ucraino Evgenii Glyva, vincitore delle Strasimeno 2014 e 2016, il marocchino Hajjy Mohamed, il croato Robert Radojkovic e l’italiano Stefano Velatta. Sul fronte femminile giungeranno al Trasimeno la croata Marija Vrajic Trosic, atleta olimpionica a Rio 2016, Federica Moroni, e l’altotiberina Federica Poesini che per la prima volta si dedicherà all’ultramaratona avendo comunque già partecipato sette volte alla Strasimeno.

Collateralmente alle gare, sabato 16 marzo, nei locali del centro maratona allestito alle piscine comunali di viale Trappes, dopo i saluti ufficiali degli organizzatori si terrà alle 16 un incontro sulle ‘Strategie nutrizionali nella corsa di endurance e ultraendurance’ condotto dalla dietista-nutrizionista sportiva Elena Puliti. Alle 17 interverrà una rappresentanza della Nazionale italiana trapiantati e dializzati ‘Aned Sport’ con una testimonianza di Stefano Selva, alle 17.30, in concomitanza con la presentazione del percorso, si dibatterà del futuro delle maratone e delle ultramaratone, e infine alle 18.15 Roberto Di Sante presenterà il suo libro ‘Corri dall’inferno a Central Park’.