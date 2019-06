La Sir Volley fa festa per la Coppa Italia tra musica, cori e i video dei 7 Cervelli

Sir Volley in festa per la Coppa Italia conquistata nella scorsa stagione. Oltre trecento persone, tra tifosi, appassionati e membri dello staff e della dirigenza, si sono date appuntamento al Relais Poggio del Sole di Cenerente per una serata a bordo piscina vissuta in un clima piacevole, all’insegna dell’allegria, del buon cibo, dei brindisi e dei balli fino a notte inoltrata.

Presente come detto una nutrita rappresentanza della società bianconera “capitanata” dal presidente Sirci che ha salutato i presenti e che si è cimentato come di consueto nel taglio della torta, “una torta da 180 pollici” per voce proprio del numero uno bianconero.

Immancabile poi il momento “7Cervelli”. Fabrizio e Luca, ormai membri della società a tutti gli effetti, hanno preparato per la prima festa l’ennesimo video di grande comicità tutta perugina dando il “benvenuto” anche ai nuovi arrivati Plotnytskyi e Russo.

E poi tutti a ballare al ritmo dei deejay con i cori del PalaBarton che riecheggiavano nella calda notte perugina.

Una grande festa che non è ancora finita, perché venerdì prossimo 5 luglio, si replica al Centro Polivalente Ca’ Rapillo a Spello per un’altra serata da non perdere con ingresso libero e consumazione facoltativa al costo di 5 euro a persona per gli abbonati e di 20 a persona per i non abbonati (per fini puramente organizzativi è gradita l'adesione anticipata da effettuare al seguente link: https://forms.gle/WgMq9RgKTij4A1cr6).

Ci saranno musica, animazione e “food and drinks no limits”. Ci saranno ancora sorprese. Ci saranno, stavolta live, i 7Cervelli che sono sinonimo di risate garantite. È annunciata la presenta di qualche giocatore della prima squadra.