Sir Safety, la nuova bocca da fuoco è in arrivo: ecco il 'fenomeno' Leon

Arriva Leon. Comincia il countdown per il giorno tanto atteso dai Sirmaniaci e dai tifosi bianconeri. Il fenomeno cubano è in procinto di sbarcare a Perugia. Il prossimo fine settimana è quello da segnare con il circoletto rosso. Il ventiquattrenne schiacciatore nativo di Santiago de Cuba, nuovo acquisto del presidente Sirci, arriverà nella mattinata di sabato 9 giugno direttamente dalla Polonia e già nel pomeriggio, con la presentazione ufficiale e la conferenza stampa, potrà gustarsi il primo grande abbraccio del tifo bianconero.

L’appuntamento è al centro commerciale Quasar di Ellera di Corciano alle ore 17:00 circa con Leon che sarà a disposizione degli organi di informazione per le sue prime parole ufficiali da giocatore di Perugia e successivamente a disposizione del popolo bianconero, chiamato a per far sentire tutto il calore e tutto l’entusiasmo della Perugia della pallavolo, per autografi e per gli immancabili selfie.

Leon poi si tratterrà in città ancora qualche giorno per il consueto iter delle visite mediche, curate dallo staff medico bianconero, e per verificare sul posto le varie questioni logistiche della sua avventura perugina. C’è già grande attesa per il primo appuntamento ufficiale dell’asso cubano-polacco. Un atleta di qualità e di spessore tecnico e fisico elevatissimi che va a dare ulteriore forza ad un organico già ben strutturato e che saprà certamente diventare un altro idolo della curva dei Sirmaniaci e di tutto il PalaEvangelisti.

La società intanto, con il presidente Sirci in testa, è al lavoro per completare la rosa da mettere a disposizione di Lorenzo Bernardi. I prossimi giorni saranno molto importanti in tal senso per condurre in porto alcune trattative intraprese. In attesa ovviamente di sabato prossimo e dell’arrivo di Leon, il colpo sicuramente a sensazione del mercato estivo a livello internazionale. E che dimostra che la Sir Safety Conad Perugia (da venerdì 8 giugno a proposito, via alle tre feste per il triplete, una per ogni weekend) vuole continuare ad essere grande protagonista