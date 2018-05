Sir Volley, è febbre scudetto: botteghini presi d'assalto, code infinite per i biglietti della finalissima

Mancano 3 giorni per la "finalissima" scudetto tra Sir e Lube e il PalaEvangelisti sembra destinato al tutto esaurito. All'outlet della Sir Safety a Santa Maria degli Angeli si è formata una lunga fila di tifosi e appassionati che cercano di acquistare gli ultimi biglietti rimasti per essere presenti in quello che può essere una domenica indimenticabile per lo sport umbro. Dopo la prelazione agli abbonati, dalle 15 di oggi è partita la vendita libera, creando inevitibilmente una lunga fila. Si prospetta un Pala Evangelisti stracolmo.

Intanto la squadra sta preparando nel quartier generale del PalaEvangelisti la decisiva gara 5. Dopo un lavoro prettamente fisico che si è svolto ieri, oggi la squadra si ritrova a Pian di Massiano per l’allenamento tecnico dove lo staff bianconero farà il punto sulle questioni di ordine tecnico-tattico da mettere a punto per domenica quando, senza più appelli, si assegnerà lo scudetto 2017-2018. La squadra, smaltita la sconfitta in gara 4, è tornata in palestra carica e determinata e soprattutto consapevole di potersi giocare tutte le proprie carte per conquistare il triangolino tricolore.

Dopo la brutta prestazione a Civitanova, la Sir di Bernardi e del presidente Sirci avrà l'occasione non solo di vincere per la prima volta nella sua storia lo scudetto di Superlega, ma potrà anche festeggiare davanti ai propri tifosi. La Sir è chiamata all'ultima chance per aggiudicarsi il titolo ed entrare "Nella storia", come dice il suo Presidente.