Sir Safety Perugia, si comincia: il calendario del campionato, Latina primo obiettivo da abbattere

Si comincia nelle rassicuranti mura del PalaBarton. Parte in casa contro la Top Volley Latina il nuovo viaggio della Sir Safety Conad Perugia. Stilati stamattina a Bologna, a chiusura della tre giorni del Volley Mercato, i calendari del 74° campionato di Superlega Credem Banca durante l’evento “La Prima Battuta”, condotto dal giornalista di Raisport Alessandro Antinelli di fronte ad una numerosa platea ed a tutte le più alte cariche istituzionali e societarie. Presente ovviamente al gran completo la Sir Safety Conad Perugia con il presidente Gino Sirci, il direttore sportivo Stefano Recine, il direttore generale Bino Rizzuto ed il direttore tecnico Goran Vujevic che tutti insieme hanno ritirato i gonfaloni simboleggianti le tre vittorie delle passata stagione.

Definito il percorso dei campioni d’Italia in carica di Lorenzo Bernardi che, come nella passata stagione, parte domenica 14 ottobre nell’impianto di Pian di Massiano contro la formazione pontina. Un cammino subito molto impegnativo quello dei bianconeri che affrontano alla seconda, alla terza ed alla quarta tre big come Calzedonia Verona, Diatec Trentino e Cucine Lube Civitanova. L’altro big match contro Modena Volley in programma alla giornata numero sette.

Tra le date da cerchiare in rosso al PalaBarton il 28 ottobre con la Sir che ospita Trento, l’11 novembre quando arriva Modena ed il 13 gennaio con la supersfida con Civitanova. Come di consueto, happening al campionato di altissimo livello con la Del Monte® Supercoppa Italiana e sarà proprio il PalaBarton di Perugia ad accendere per primo i riflettori nel fine settimana del 6 e 7 ottobre con le due semifinali che saranno Civitanova-Modena e con i Block Devils campioni in carica opposti invece a Trento.

Altro trofeo da cercare di difendere sarà la Del Monte® Coppa Italia con formula che torna con le prime otto del girone di andata, con i quarti di finale in programma il 23 gennaio e con la Final Four nel weekend del 9 e 10 febbraio.

Sul calendario il commento di Bino Rizzuto: “Prima di tutto oggi ci godiamo ancora con piacere le vittorie della passata stagione. Passando al calendario stipulato, avremo un inizio subito scoppiettante visto che nelle prime quattro giornate affronteremo squadre di altissimo livello come Verona, Trento e Civitanova. Non so dire se questo è un bene o un male, noi ci prendiamo quello che la sorte ci ha riservato. Di certo bisognerà arrivare ben preparati già all’inizio della stagione sapendo che sarà un campionato particolare con i prossimi campionati del mondo che condizioneranno un pochino la condizione degli atleti. Noi come sempre partiamo per vincere e sappiamo al tempo stesso che quest’anno gli avversari saranno tanti e agguerriti”.