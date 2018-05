Sir Safety, dopo lo scudetto l'obiettivo è la Champions: "Abbiamo ancora fame"

Torna oggi in palestra la Sir Safety Conad Perugia. Ci torna con un sorriso grande così dopo lo storico scudetto conquistato domenica al PalaEvangelisti. Ci torna con il morale e l’entusiasmo alle stelle per preparare l’ultimo, grandissimo, appuntamento stagionale: la Final Four di Champions League a Kazan in programma nel fine settimana in arrivo.

Due giorni di lavoro a Pian di Massiano, poi la partenza per la Russia dove Lorenzo Bernardi ed i suoi ragazzi vanno a caccia del trofeo più difficile, quello che renderebbe questa stagione, già adesso storica, fantastica, eccezionale e meravigliosa, una stagione mai vista.

C’è nell’aria un’ovvia e splendida aria di festa. Stasera la Coppa dello Scudetto sarà in bella mostra negli studi di Tef Channel, partner televisivo ufficiale dei Block Devils, nella trasmissione “Sottorete” condotta da Marco Cruciani, mentre domani alle ore 12 il presidente Sirci, la squadra e tutto lo staff saranno ricevuti, alla presenza degli organi di informazione, nella Sala D’Onore di Palazzo Donini, sede della Regione Umbria, dalla Presidente Catiuscia Marini, con la presenza del Sindaco di Perugia Andrea Romizi e dell’Assessore Comunale Emanuele Prisco per celebrare il primo storico Tricolore di Perugia nel volley maschile.

La squadra al tempo stesso sa che adesso deve rimettere, per un’altra settimana ancora, la “testa nello scatolone”. Il che tradotto nella pratica, vuol dire recuperare in fretta energie fisiche e mentali e preparare con cura l’atto conclusivo della massima competizione per club a livello continentale dove le migliori quattro formazioni d’Europa (appunto Perugia, Kazan, Civitanova e Zaksa) si giocheranno l’ultimo trofeo in palio.

Per questo Bernardi ed il suo staff sono già al lavoro da stamattina per analizzare l’impegno sotto il profilo tecnico-tattico mentre i Block Devils, dopo un lavoro di natura fisica svolto stamattina, oggi e domani pomeriggio svolgeranno due allenamenti tecnici prima dell’ultima trasferta stagionale nella lontana Kazan, capitale della repubblica russa del Tatarstan. Semifinale, ad altissimo coefficiente di difficoltà, proprio con i padroni di casa dello Zenit, tricampioni in carica della Champions.

“Sicuramente sarà una partita complicata - dice il tecnico bianconero Lorenzo Bernardi - per le grandi individualità che Kazan può mettere in campo. Adesso per noi è importante cercare di recuperare tutte le energie fisiche e mentali che ovviamente abbiamo speso nella serie di finale scudetto. Abbiamo di fronte una grande opportunità e non abbiamo la pancia piena, ma anzi la voglia di fare qualcosa che quasi nessuno è mai riuscito a fare, una cosa straordinariamente straordinaria. Abbiamo qualche giorno per allenarci e riprendere ritmo, conosciamo il loro punti di forza ed anche quelli dove provare a colpire, cercheremo senza dubbio di giocare la nostra miglior pallavolo possibile in questo momento. Se è difficile dopo la vittoria dello Scudetto far ritornare i ragazzi con la testa giusta per questo ultimo appuntamento? Credo onestamente che sarebbe stato più complicato se domenica avessimo perso”.