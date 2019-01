Volley, la Sir a caccia del riscatto: sabato a Perugia il big match contro la Lube

Block Devils al lavoro per preparare al meglio il big match di sabato contro la Cucine Lube Civitanova. Una sfida carica di attese in un Pala Barton che si avvicina al tutto esaurito. Perugia è in cerca del riscatto dopo la sconfitta di sabato scorso a Trento, che ha portato al sorpasso in vetta dell’Itas sulla Sir, e con Civitanova terza della classe ad un punto proprio dai bianconeri e reduce in campionato da cinque vittorie consecutive.

Con Berger che prosegue la sua attività di recupero dall’infortunio, Lorenzo Bernardi può lavorare in questi giorni (oggi seduta pomeridiana) con tutta la rosa a disposizione. Lavoro tecnico, con particolare attenzione alla battuta e alla fase di cambio palla, lavoro fisico in sala pesi in un periodo fitto di impegni importanti e ravvicinati, e lavoro tattico con lo studio delle caratteristiche e delle traiettorie degli avversari, finalizzato proprio all’impostazione del match.

La Sir Safety, smaltita la delusione per la sconfitta di Trento, ha ripreso prontamente a testa bassa a sudare per migliorare il proprio rendimento ed intende reagire prontamente di fronte al pubblico amico che gremirà l’impianto di Pian di Massiano sabato sera.

Si annuncia una battaglia sportiva di altissimo livello tra due formazioni con caratteristiche piuttosto simili e che fanno della battuta e dell’attacco i loro punti di forza. Il sestetto di Bernardi e quello di De Giorgi (subentrato alla guida della Lube lo scorso 16 dicembre ed ancora imbattuto in match ufficiali) sono infatti le prime due squadre della Superlega nel numero di ace (prima Perugia con 153, seconda Civitanova con 108) e nelle percentuali di attacco (prima Perugia con il 56,7%, seconda Civitanova con il 53,4%). Non ci si allontana troppo dalla verità dicendo che chi vincerà il confronto in questi due fondamentali avrà grandi probabilità di portarsi a casa la vittoria.

Sarà anche, curiosamente, il match che spezzerà l’equilibrio e che manderà in testa una delle due compagini negli scontri diretti. Perfettamente divisi infatti i 34 precedenti confronti tra Perugia e Civitanova (11 in tutte le competizioni lo scorso anno) con 17 vittorie ciascuno e grande equilibrio anche nei punteggi più gettonati: 12 volte infatti la sfida è terminata 3-0, 12 volte 3-1 e 10 volte 3-2.