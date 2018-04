Matrimonio in casa Sir, capitan De Cecco si è sposato con Paula Ormaechea: la grande festa a Palazzo dei Priori

Giornata di festa per i block-devils della Sir Safety Conad Perugia per il matrimonio del suo capitano Luciano De Cecco e Paula Ormaechea. La coppia si è sposata in comune a Palazzo dei Priori alle ore 12. Tra gli invitati non potevano mancare i compagni di squadra, come lo Zar Ivan Zaytsevo Aleksandar Atanasijevic, presente anche mister Bernardi e il direttore generale Bino Rizzuto.

Nasce così un matrimonio tutta argentino, infatti Paula Ormaechea è connazionale di De Cecco. Tennista, è vincitrice di otto titoli ITF ed è membro della squadra argentina di Fed Cup. Il 24 febbraio 2013 ha disputato la prima finale WTA della carriera a Bogotà contro Jelena Jankovìc ma finendo per perdere 6-1, 6-2. Attualmente è tesserata con il circolo Junior Perugia.