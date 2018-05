Sir Safety, ora o mai più: finalissima con Civitanova per lo scudetto

Sir Safety, ora o mai più. Un PalaEvangelisti gremito pronto per accogliere l’ultimo atto della Superlega 2017-2018 con la Sir Safety Conad Perugia che affronta domani pomeriggio, si comincia alle ore 18:00 davanti alle telecamere di Raisport, la Cucine Lube Civitanova per la decisiva gara 5 di finale scudetto. 2-2 nella serie, chi vince si prende il tricolore!

“Ci siamo, pronti per questa partita secca in casa nostra. Sappiamo il valore di questa gara per tutta la pallavolo perugina e sono sicuro che l’ambiente si farà trovare pronto. Stiamo analizzando gli errori fatti nelle due gare perse. Queste due squadre si conoscono, non hanno niente da nascondere o da inventare. Domani si vedrà chi è veramente più forte”. Così lo Zar Ivan Zaytsev alla viglia del match. Un match per cuori forti, un match che vale, sportivamente parlando, una stagione. Un match che catalizzerà l’attenzione di tutto il mondo del volley.

Un match che Perugia ha preparato con cura in questi giorni al PalaEvangelisti. Anche oggi pomeriggio allenamento tecnico, preceduto da una breve seduta video, per i Block Devils agli ordini di Lorenzo Bernardi e del suo staff. Domattina ultima rifinitura. Non dovrebbero esserci cambi in formazione per Bernardi con probabile conferma dei soliti sette di partenza con capitan De Cecco in regia, Atanasijevic opposto, la coppia Anzani-Podrascanin al centro, Zaytsev e Russell in banda e Colaci libero.

Probabile conferma dell’assetto di gara 4 anche per Medei, tecnico di Civitanova. In campo al fischio d’inizio ci dovrebbero essere Christenson in regia, Sokolov opposto, Stankovic e Cester al centro, Juantorena e Kovar in banda e Grebennikov libero.

Il momento è dunque arrivato. Fine delle chiacchiere, delle supposizioni, dei discorsi su come fare quel bagher o come attaccare quel pallone. Parola al campo, il giudice sovrano, il posto da cui uscirà il nome del vincitore dello scudetto. Perugia, la nostra Perugia, potrà far valere le proprie armi, che tante soddisfazioni hanno regalato quest’anno. Il PalaEvangelisti, il nostro PalaEvangelisti, sarà Total White (domani eccezionalmente il merchandising sarà spostato all’esterno del palazzetto con apertura alle ore 14:00) e valore aggiunto, domani più di ogni altra volta.

Si gioca per lo scudetto.