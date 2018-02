Serie B - E' un super Perugia: matato il Frosinone 3-1

Dopo la vittoria contro il Palermo per il Perugia è tempo di scendere in campo per affrontare il Frosinone. Una sfida quasi infinita con i ciociari che con i grifoni hanno dato vita a match dall'alto tasso adrenalinico a partire da quel famoso 4 maggio 2014 quando grazie alla rete di Moscati il Grifo tornò in serie B. La squadra di mister Longo è comuqnue adesso quella che si è dimostrata più compatta, soprattutto in casa con ben 31 punti all'attivo.

Dall'altra parte c'è la formazione perugina che sembra, dopo le ultime gare, in rampa di lancio e pronta a dare l'assalto agli avversari. "I ragazzi hanno imparato a stringere i denti e non mollare" ha detto alla vigilia mister Breda e questo sarà proprio quello che servirà per fare bene allo "Stirpe" contro una compagine rognosa e che è abituata ad alzare il tasso adrenalinico del match.

Per quanto riguarda la formazione il Perugia schiera di nuovo in campo Colombatto al centro della mediana con Bandinelli e Gustafson e Pajac e Mustacchio sugli esterni. In difesa ancora Del Prete, Volta e Magnani mentre in avanti la coppia Cerri - Di Carmine. In panchina trova spazio anche il neo arrivato Alessandro Diamanti.

Queste le formazioni ufficiali:

FROSINONE: Vigorito, Ciofani M, Krajnic, Ariaudo, Brighenti, Beghetto, Chibsah, Maiello, Soddimo, Ciano, Ciofani D.. A disposizione: Zappinoi, Palombo, Russo, Terranova, Gori, Frara, Paganini, Konè, Volpi, Dionisi, Matarese, Citro. All: Moreno Longo

PERUGIA: Leali, Magnani, Del prete, Volta, Pajac, Gustafson, Bandinelli, Colombatto, Mustacchio, Di Carmine, Cerri. A disposizione: Santopadre, Nocchi, Zanon, Gonzalez, Belmonte, Nura, Dellafiore, Kouan, Diamanti, Bonaiuto, Terrani. All: Roberto Breda

ARBITRO: Sig. Davide Ghersini di Genova

ASSISTENTI: Cecconi di Empoli - Baccini di Conegliano

IV UOMO: Marchetti di Ostia Lido

1'pt: si comincia!

6'pt: la squadra di casa inizia subito forte costringendo il Perugia a rifugiarsi nella propria area. Tanto che poi il Frosinone dopo una grande pressione ci prova per ultimo con Maiello, destro a giro da fuori area che termina di poco fuori

7'pt: punizione di Ciano dalla sinistra, Soddimo a duer passi dalla porta prova il tiro che si infrange sul palo. Occcasionissima Frosinone

9'pt: FROSINONE IN VANTAGGIO! SODDIMO. sugli sviluppi del corner Ciofani fa da sponda per Soddimo che infila Leali con il destro

11'pt: Cross basso di Beghetto dalla sinistra, riceve Ciano che tenta la conclusione. Salva tutto Leali

12'pt: la squadra di Longo spinge più che mai in avanti costringendo il Grifo a fare gli straordinari in difesa

14'pt: PAREGGIO PERUGIA! CERRI. Filtrante di Bandinelli e il bomber perugino dal dischetto insacca in rete

17'pt: Gran tiro di Pajac dalla sinistra, fa gli straordinari Vigorito. Scintillle in campo soprattutto tra Ciofani e Volta

18'pt: punizione dalal distanza per il Frosinone. Si incarica del tiro Ciano, gran siluro e respinta di Leali. La palla resta in area. Grande pressing dei ciociari

21'pt: Occasione Frosinone!! Girata di testa di Ciano e ancora grande salvataggio di Leali. Il Frosinone dopo il pareggio serra le fila e torna ad attaccare con grande convinzione

26': i padroni di casa fanno un attacco serrato e ci riprovano con M.Ciofani che di testa spedisce senza problemi tra iu guantoni di Leali

29'pt: PALO PER IL FROSINONE! Grande conclusione dalla distanza di Soddimo che spara un bolide che incoccia sul legno. Secondo palo per lui fino a questo momento

33'pt: primo giallo del match: è per Massimo Volta

39'pt: ESPULSO SODDIMO PER FALLO SU COLOMBATTO. Brutto fallo del n.10 dei padroni di casa che pesta volontariamente il giocatore perugino

44'pt: Altro giallo. Stavolta è per Ciano

45'pt: finito il tempo regolamentare. Si giocherà per un altro minuto

45+1'pt: finisce qui la prima parte della gara con le reti di Soddimo e Cerri

1'st: si riprende! Nessun cambio per nessuna delle due formazioni. Altri 45 minuti e più tutti da giocare con il Frosinone che dovrà fare a meno del suo uomo migliore

1'st: parte fortissimo il Perugia con Cerri che su sponda di Mustacchio si gira e va di destro. Salva tutto Vigorito

6'st: angolo per il Grifo. Va dalla bandierina Colombatto, palla in mezzo ma nulla di fatto per i biancorossi

7'st: ammonito Brighenti

10'st: la gara ha perso di intensità con il Frosinone che prova comunque ancora ad attaccare ed il Perugia che rimane a guardare

20'st: Traversone di Pajac ma Vigorito c'è e blocca in due tempi

21'st: Ammonizione Perugia. Il giallo è per Bandinelli

21'st: Primo cambio della gara ed è per il Frosinone. Esce Beghetto ed entra Terranova

29'st: RADDOPPIO DEL GRIFO! MUSTACCHIO. Scambio tra Mustacchio e Cerri e conclusione che bacia il palo e si insacca

32'st: Mister Longo corre ai ripari. Vai Ciofani per Kone

32'st: Cambia anche Breda. Via Bandinelli per Boniauto

34'st: terza ed ultima sostituzione per i padroni di casa. Esce Ciano per Dionisi

40'st: Perugia tutto in avanti a cercare di difendere strenuamente il vantaggio. Frosinone sempre pronto a colpire. Tocca, secondo i padroni di casa, di mano la difesa del Grifo. Tutto regolare per il direttore di gara

44'st: assedio del Frosinone

45'st: Vengono assegnati 4 minuti di recupero

45'st: Breda cambia ancora. Toglie dal campo Mustacchio per Nura

46'st: altro giallo per il Perugia. Stavolta è per Magnani

49'st: TRIS DEL PERUGIA! BONAIUTO. Palla capolavoro di Colombatto per l'11 biancorosso che raccoglie e insacca in rete

49''st: Nella concitazione finale viene espulso anche Terranova

50'st: Finisce qui con una strabiliante vittoria del Grifo che sfata il tabu' Stirpe e si regala tre punti preziosissimi in chiave classifica. Davvero un super Perugia!!