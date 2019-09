Serie B, il super Perugia 'debutta' in casa della Fiorentina. Ecco tutti i moduli possibili per Oddo

Non c'è ancora l'ufficialità ma durante questa sosta di campionato il Perugia di Massimo Oddo respirerà l'aria di quella Serie A a cui ormai la società punta senza più nascondersi, come dimostra il gran ritorno di Diego Falcinelli nelle ultime ore di calciomercato. Venerdì 6 settembre infatti il Grifo sarà ospite della Fiorentina allo stadio 'Franchi' dove in passato proprio il bomber perugino ha giocato con la maglia viola e ora è pronto a tornare con la maglia biancorossa e il numero 8 di Curi sulle spalle (ereditato da Bianco che dopo la rescissione ha salutato Perugia via social).

VIDEO Perugia, applausi e selfie per il primo allenamento di Falcinelli

Grande curiosità tra i tifosi biancorossi nel vedere come il tecnico schiererà la squadra che ora sembra completa in ogni reparto e capace di muoversi sul campo con diversi moduli. Partito con il 4-3-2-1, su cui ha lavorato fin dal ritiro di Pietralunga, nelle prime gare di Coppa Italia e Serie B l'allenatore abruzzese ha utilizzato anche il 4-3-1-2 (e forse in quest'ottica è da leggere l'arrivo di Falcinelli) ma anche il 3-5-2 nel finale del match vinto a Livorno in parte condizionato nel finale dall'espulsione di Kouan.

Ecco tutti i moduli possibili per il Grifo di Oddo:

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario (Fulignati); Rosi (Mazzocchi), Gyomber (Rodin/Falasco), Angella (Sgarbi), Di Chiara (Nzita/Falasco); Falzerano (Balic/Nicolussi/Kouan), Carraro (Balic); Dragomir (Balic/Nicolussi); Fernandes (Balic/Buonaiuto); Iemmello (Melchiorri), Falcinelli (Capone)

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario (Fulignati); Rosi (Mazzocchi), Gyomber (Rodin/Falasco), Angella (Sgarbi), Di Chiara (Nzita/Falasco); Falzerano (Balic/Nicolussi/Kouan), Carraro (Balic); Dragomir (Balic/Nicolussi); Fernandes (Balic/Buonaiuto), Falcinelli (Capone/Melchiorri); Iemmello (Falcinelli/Melchiorri)

PERUGIA (3-5-2): Vicario (Fulignati); Gyomber (Rosi/Rodin/Falasco), Angella (Carraro), Sgarbi ( Rodin/Falasco); Rosi (Mazzocchi), Falzerano (Balic/Nicolussi/Kouan/Fernandes), Carraro (Balic); Dragomir (Balic/Nicolussi/Buonaiuto), Di Chiara (Nzita/Mazzocchi); Iemmello (Melchiorri), Falcinelli (Capone)

PERUGIA (4-3-3): Vicario (Fulignati); Rosi (Mazzocchi), Gyomber (Rodin/Falasco), Angella (Sgarbi), Di Chiara (Nzita/Falasco); Falzerano (Balic/Nicolussi/Kouan), Carraro (Balic); Dragomir (Balic/Nicolussi); Fernandes (Buonaiuto), Iemmello (Melchiorri), Falcinelli (Capone)

PERUGIA (4-2-3-1): Vicario (Fulignati); Rosi (Mazzocchi), Gyomber (Rodin/Falasco), Angella (Sgarbi), Di Chiara (Nzita/Falasco); Carraro (Kouan), Balic (Nicolussi); Falzerano (Fernandes), Fernandes (Buonaiuto), Capone (Melchiorri); Iemmello (Falcinelli)