Serie B, Spezia-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Il tour de force è alle porte e Massimo Oddo si prepara a iniziare il ciclo di 4 gare in 14 giorni con la prima tappa di La Spezia, dove il Perugia scenderà in campo sabato 21 settembre (ore 15) nel quarto turno di campionato. Perso Angella in difesa per diverse settimane, il tecnico recupera Koaun (scontato il turno di squalifica dopo il rosso di Livorno) a centrocampo dove però ha qualche problema alla caviglia Balic. Anche in vista del turno infrasettimanale che martedì 24 settembre vedrà il Perugia ospitare al Curi (ore 21) il Frosinone di Nesta e della successiva trasferta sul campo dell'Empoli di Bucchi (bato 28 settembre alle 18), l'allenatore biancorosso potrebbe preservare il croato arrivato in prestito dall'Udinese e rilanciare Dragomir che era stato lasciato fuori nell'ultimo match pareggiato in casa contro la Juve Stabia. Ballottaggio anche in attacco, dove Melchiorri e Capone contendono una maglia a un Falcinelli che è ancora a corto di minutaggio e potrebbe essere a sua volta risparmiato per la sfida contro i ciociari, mentre per il ruolo di trequartista sono in corsa Fernandes, Buonaiuto e lo stesso Capone.

L' ARBITRO - Per arbitrare Spezia-Perugia (che sarà trasmesso in diretta televisiva su Dazn e sarà possibile seguire 'live' anche sul nostro sito) è stato intanto designato Davide Ghersini della sezione di Genova con gli assistenti Oreste Muto di Torre annunziata e Fabio Schirru di Nichelino mentre il quarto uomo sarà Federico Fontani di Siena. E se in casa dei liguri i precedenti per il Grifo sono decisamente sfavorevoli (4 sconfitte e un pareggio nella passata stagione) il bilancio dei procedenti con il fischietto genovese parla di 13 gare con 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

Spezia-Perugia (sabato 21 settembre ore 15)

Le probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Terzi, Capradossi, Bastoni; Mora, Ricci, Maggiore; Ricci, Galabinov, Ragusa. All. Vincenzo Italiano

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Dragomir; Buonaiuto; Falcinelli, Melchiorri. All. Massimo Oddo

ARBITRO: Ghersini di Genova

TV: Dazn

WEB: perugiatoday.it